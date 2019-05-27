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Водителям позволят поспать: Депутаты хотят следить за режимом дня такси при помощи ГЛОНАСС
27 мая 2019, 15:09 • 53 • Политика
Депутаты ГД хотят следить за режимом рабочего дня водителей такси при помощи ГЛОНАСС и персональных карт. Новый закон об агрегаторах такси должен начать действовать уже в начале 2019 года и позволит таксистам высыпаться.
Депутаты Государственной думы России подготовили поправки в законопроект об агрегаторах такси, который вскоре будет рассмотрен во втором чтении. Об этом сообщил журналистам глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
В частности, каждое таки будет оборудована системой ГЛОНАСС, что позволит не только отслеживать маршрут, но и контролировать режим труда и отдыха водителей. При этом каждый таксист получит персональную карту, что не позволит ему сверхурочно работать у другого перевозчика.
"Каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет", - приводит слова депутата РИА Новости.
Проблемы также возникнут у иностранных компаний. Парламентарии предложили зарубежным юрлицам запретить предоставлять услуги на территории России, поэтому тем придется открывать российские филиалы.
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