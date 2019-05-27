Водителям позволят поспать: Депутаты хотят следить за режимом дня такси при помощи ГЛОНАСС

Депутаты Государственной думы России подготовили поправки в законопроект об агрегаторах такси, который вскоре будет рассмотрен во втором чтении. Об этом сообщил журналистам глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

В частности, каждое таки будет оборудована системой ГЛОНАСС, что позволит не только отслеживать маршрут, но и контролировать режим труда и отдыха водителей. При этом каждый таксист получит персональную карту, что не позволит ему сверхурочно работать у другого перевозчика.

"Каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет", - приводит слова депутата РИА Новости.

Проблемы также возникнут у иностранных компаний. Парламентарии предложили зарубежным юрлицам запретить предоставлять услуги на территории России, поэтому тем придется открывать российские филиалы.