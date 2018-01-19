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Водителей планируют "подсадить" на кредиты за парковку и платные дороги

19 января 2018, 13:54  •  50 • Политика
В Минтранс направят предложение по новым способам оплаты платных парковок и платных дорог.
В России предложили дать водителям право платить за парковку в кредит по принципу "обещанного платежа", который уже давно практикуется на рынке мобильной связи. С соответствующей инициативой выступил депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.
Помимо этого, политик также предлагает предоставить автолюбителям возможность оплачивать услуги парковки при помощи СМС или специальных паркоматов. Также депутат не исключает, что в будущем можно будет позволить платить за парковку криптовалютой.
Документ со всеми предложениями по данному вопросу Петров планирует передать в Министерство транспорта уже в понедельник, 22 января. Если ведомство одобрит данные инициативы, то в будущем их могут также распространить и на платные дороги.

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