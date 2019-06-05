Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Злоба по-американски: США угрожают всему миру за отказ от доллара (Анна Сочина)
Попробуйте убрать меня. Аваков не хочет платить должностью за убийство 5-летнего...
Шойгу: военная активность НАТО - беспрецедентна
"Смерть имперского проекта": Зеленский размечтался о перспективах всту...
Главная / В России

Водитель уснул за рулём: в Петербурге девушка, ставшая инвалидом из-за ДТП, добивается компенсации от перевозчика

05 июня 2019, 23:09  •  53 • В России
Жительница Санкт-Петербурга, ставшая инвалидом в результате ДТП, уже почти пять лет не может получить компенсацию от транспортной компании. В августе 2014 года группа из 14 человек отправилась в Белоруссию и наняла для этого микроавтобус с водителем у «ТК БАРС». Но по дороге водитель уснул за рулём и съехал в кювет. Три человека погибли, остальные получили различные травмы, а у Анны Бусловой нижняя часть тела оказалась парализованной из-за перелома позвоночника. Суд постановил выплатить девушке 5 млн рублей, а также 18 тыс. ежемесячно из-за потери трудоспособности. Но деньги Анна до сих пор не получила. В компании отмечают, что из-за ареста активов они не могут погасить задолженность, предлагают отозвать иск и прийти к мировому соглашению.
 
© Фото из личного архива
 

В ночь на 2 августа 2014 года компания из 14 человек в возрасте от 22 до 27 лет отправилась на автобусе из Петербурга на празднование свадьбы друзей в Минск. Ford Transit с водителем молодые люди заказали у транспортной компании ООО «ТК БАРС». Фирма считалась надёжным и безопасным перевозчиком: в списке её клиентов значился целый ряд госструктур, её водители обслуживали даже Петербургский международный экономический форум.

Ближе к утру, почти у самой границы с Белоруссией, когда все пассажиры крепко спали, сон сморил и водителя. Приблизительно в 4 утра на 452-м километре трассы Р-23 автобус потерял управление и на скорости 113 км/ч съехал в кювет, протаранив несколько деревьев. Три человека, включая жениха, погибли на месте. Сход машины с трассы видели посетители придорожного кафе — они сразу вызвали медиков, полицию и спасателей.

Почти все пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Водитель при этом почти не пострадал. Сидевшая в задней части автомобиля Анна Буслова получила перелом грудного отдела позвоночника, который привёл к параличу нижней части тела. Она была признана инвалидом I группы, несколько месяцев провела в больнице, а затем ещё долгое время находилась в реабилитационном центре.

«Помню, как готовились к свадьбе, — рассказала RT Анна. — Из нашей компании мы все — близкие друзья. Паша и Аня первыми женились, поэтому мы очень старались сделать им хороший праздник. Помню, как сели в машину, как ехали. А вот саму аварию или как меня из машины доставали — нет. Скорая, наверное, полчаса к нам ехала. Те, кто погибли, погибли на месте, до приезда медиков».

По словам Анны, трагедия оставила глубокую психологическую травму: сама она долгое время после ДТП принимала антидепрессанты, многие из выживших до сих пор посещают психолога, а у одной из девушек после трагедии начались регулярные панические атаки.

«Никто не пережил эти события легко, — признаётся Буслова. — Мне неприятно видеть себя в инвалидном кресле. Аня, на чью свадьбу мы ехали, до сих пор до конца не оправилась. Но мы все тесно общаемся и друг друга поддерживаем».

Представители транспортной компании, по словам Бусловой, после аварии никак себя не проявили, с пострадавшими связываться не пытались. Даже деньги за поездку не вернули — договор был оформлен на одну из погибших.

Кроме того, автомобиль не был застрахован на предмет «ответственности перевозчика». Страховая компания выплатила компенсации пострадавшим только в рамках договора ОСАГО.

По факту ДТП водитель получил три года колонии поселения, согласившись со всеми обвинениями. Пострадавшим он заплатил всего около 60 тыс. рублей. На суде попросил прощения, но они в его раскаяние не поверили. Сейчас мужчина уже на свободе.

  • Анна Буслова (на фото в тёмно-зелёном платье) на девичнике подруги
  • RT

Справедливость через суд

В «ТК БАРС» жертвам аварии изначально предложили решить вопрос без суда. Анне Бусловой, по её словам, компания обещала купить квартиру в Петербурге и выплатить 500 тыс. рублей компенсации. Однако, как сообщила Буслова, расплатиться удалось только с пятью пострадавшими, чьи финансовые претензии были меньше, чем у остальных: общая сумма компенсации составила 3 млн рублей.

В итоге друзья подали на компанию в суд. В 2016-ом он принял решение о взыскании с «ТК БАРС» около 20 млн рублей в пользу пострадавших — пять из них полагались Бусловой. В дополнение к этой сумме ей присудили пожизненные выплаты в размере 18 тыс. рублей в месяц — столько она зарабатывала на момент аварии и потери трудоспособности.

Вердикт суда привёл к заморозке счетов «ТК БАРС» и наложению ареста на имущество, включая один из самых ценных активов — здание на Литовской улице в Санкт-Петербурге. Компания понесла серьёзные репутационные и финансовые потери — лишилась крупных клиентов и возможности заключать госконтракты.

Однако судебным приставам до сих пор не удаётся взыскать необходимую сумму. По словам Бусловой, на данный момент фирма пытается реализовать свой автопарк, о недвижимости речи не идёт. Для выставления машин на торги пристав заказал экспертизу у третьих лиц, но компания в суде оспаривает такую процедуру оценки.

Параллельно представители фирмы уверяют, что давно бы сами реализовали имущество и расплатились по долгам, однако оно под арестом. Здание офиса находится в залоге у банка, который формально не против его продажи, но не может предпринять никаких действий до снятия ареста.

Кроме потерпевших, у компании есть обязательства и перед ФНС, в связи с чем возникает вопрос об очерёдности взыскания задолженности.

«Для банка я стою в четвёртой очереди на получение денег, — рассказывает Анна. — Моя претензия заявлена раньше требований налоговой, однако ведомство получит деньги первым. Всё из-за ошибки пристава, которую он уже не может исправить и по которой деньги даже не доходят до счетов ФССП. Впрочем, пристав, из-за которого произошла ошибка, уже ушёл, а новый также не может исправить ситуацию».

Анна добавила, что компенсации у всех пострадавших комбинированные, состоящие из возмещения ущерба здоровью, морального вреда и компенсации утраченного заработка. Однако общая сумма была поставлена в третью очередь, куда обычно относят моральный вред и налоговые претензии, тогда как выплаты в части вреда для здоровья должны производиться в первую очередь.

Анна уже потратила на судебные тяжбы более 200 тыс. рублей. По её словам, ей повезло, что у неё есть заботливая мама, брат и молодой человек, а также подходящие для инвалида-колясочника условия проживания. Она не представляет, как бы смогла оправиться и потом участвовать в судебных тяжбах без поддержки близких. Сейчас ей периодически приходится посещать реабилитационные мероприятия. Шансов встать на ноги у неё уже нет.

Девушка полагает, что «ТК БАРС» до сих пор ведёт экономическую деятельность вопреки всем арестам и запретам через аффилированные юридические лица. Буслову удивило, что вердикт суда не решил вопрос окончательно.

«Я тогда не понимала, почему мой адвокат расстроился, что мировым соглашением не получилось решить вопрос, — рассказывает Анна. — Ну а теперь всё встало на свои места. Решения суда, оказывается, можно не исполнять до бесконечности».

«Предъявлено обвинение»: СК установил личность предполагаемого убийцы экс-спецназовца Белянкина

В пресс-службе УФССП по Санкт-Петербургу не смогли дать ответ на запрос RT относительно исполнения судебного решения по иску Бусловой.

«Лучше бы иски отозвали»

По версии представителей «ТК БАРС», водитель автобуса мог переутомиться из-за шума, который создавали пассажиры, и постоянных остановок для перекуров и походов в туалет. Также в компании обращают внимание, что пассажиры автобуса не были пристёгнуты.

Представитель «ТК БАРС» пояснил, что Ford Transit был застрахован в соответствии с Федеральным законом №40-ФЗ (ОСАГО). Страховка по закону №67-ФЗ (ответственность перевозчика) имелась, однако из-за несвоевременной оплаты страховых взносов договор страхования посчитали недействующим на момент аварии.

В компании утверждают, что связывались с пострадавшими после трагедии и предлагали предоставить компенсацию во внесудебном порядке. Однако «из-за вмешательства адвокатов, которые хотели заработать на потерпевших», пострадавшие обратились в суд. Суды затянулись из-за необходимости представлять доказательства вреда здоровью и имуществу.

В фирме уверяют, что готовы рассчитаться с потерпевшими, однако её активы заблокированы из-за иска Комитета имущественных отношений (КИО) города Санкт-Петербурга по вопросу раздела земли под зданием офиса, находящейся у компании в аренде сроком на 49 лет.

«На сегодня земельный участок — это ключевой актив, располагая которым можно было бы получить кредит либо реализовать комплекс. Однако практически одновременно с исками по аварии с 2016 года в арбитражном суде ведутся тяжбы по разделу и прекращению права аренды со стороны КИО», — сообщила RT заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ТК БАРС» Светлана Македонова.

Компания считает обвинения в деятельности в обход арестов и запретов надуманными. Представитель «ТК БАРС» утверждает, что по юридическому адресу компании зарегистрировано много сторонних фирм, что может вводить в заблуждение.

«Как вариант развития событий, полагаем, что было бы лучше, если потерпевшие забрали исполнительные листы под добровольное обеспечение взысканных сумм ООО «ТК БАРС». Заключили бы соглашение или несколько соглашений с обществом на очередность погашения задолженности. Без арестов и участия приставов это гораздо реальнее и действеннее, нежели безрезультатные меры, принятые на данный момент», — сообщила RT Македонова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
05 июня 2019, 16:39
«Предъявлено обвинение»: СК установил личность предполагаемого убийцы экс-спецназовца Белянкина
05 июня 2019, 21:39
Шойгу: военная активность НАТО - беспрецедентна
05 июня 2019, 13:24
«Никаких претензий не поступало»: Минобороны РФ отвергло обвинения США в «небезопасном перехвате» американского самолёта
05 июня 2019, 21:39
Военные в Туве проводят испытания модернизированных броневнедорожников "Тайфун-К"
05 июня 2019, 23:09
«Каждый случай индивидуален»: в России предложили ввести алименты на обеспечение детей жильём
04 июня 2019, 21:09
«Способна поражать любую бронетехнику»: какими возможностями обладает новейшая российская боевая машина пехоты Т-15
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2019, 01:54
"Первый серьёзный прокол Зеленского": Позицию президента Украины по сносу бюста Жукова назвали трусливой
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
03 июня 2019, 09:24
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
31 мая 2019, 06:54
Польша потребовала от России объясниться за стенды в Смоленске
01 июня 2019, 18:39
У депутатов есть компромат на Порошенко, который заставит бежать из страны-политолог
30 мая 2019, 19:24
Жириновский предсказал развитие ситуации на Украине
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.