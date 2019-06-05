Водитель уснул за рулём: в Петербурге девушка, ставшая инвалидом из-за ДТП, добивается компенсации от перевозчика

Жительница Санкт-Петербурга, ставшая инвалидом в результате ДТП, уже почти пять лет не может получить компенсацию от транспортной компании. В августе 2014 года группа из 14 человек отправилась в Белоруссию и наняла для этого микроавтобус с водителем у «ТК БАРС». Но по дороге водитель уснул за рулём и съехал в кювет. Три человека погибли, остальные получили различные травмы, а у Анны Бусловой нижняя часть тела оказалась парализованной из-за перелома позвоночника. Суд постановил выплатить девушке 5 млн рублей, а также 18 тыс. ежемесячно из-за потери трудоспособности. Но деньги Анна до сих пор не получила. В компании отмечают, что из-за ареста активов они не могут погасить задолженность, предлагают отозвать иск и прийти к мировому соглашению.

В ночь на 2 августа 2014 года компания из 14 человек в возрасте от 22 до 27 лет отправилась на автобусе из Петербурга на празднование свадьбы друзей в Минск. Ford Transit с водителем молодые люди заказали у транспортной компании ООО «ТК БАРС». Фирма считалась надёжным и безопасным перевозчиком: в списке её клиентов значился целый ряд госструктур, её водители обслуживали даже Петербургский международный экономический форум.



Ближе к утру, почти у самой границы с Белоруссией, когда все пассажиры крепко спали, сон сморил и водителя. Приблизительно в 4 утра на 452-м километре трассы Р-23 автобус потерял управление и на скорости 113 км/ч съехал в кювет, протаранив несколько деревьев. Три человека, включая жениха, погибли на месте. Сход машины с трассы видели посетители придорожного кафе — они сразу вызвали медиков, полицию и спасателей.

Почти все пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Водитель при этом почти не пострадал. Сидевшая в задней части автомобиля Анна Буслова получила перелом грудного отдела позвоночника, который привёл к параличу нижней части тела. Она была признана инвалидом I группы, несколько месяцев провела в больнице, а затем ещё долгое время находилась в реабилитационном центре.

«Помню, как готовились к свадьбе, — рассказала RT Анна. — Из нашей компании мы все — близкие друзья. Паша и Аня первыми женились, поэтому мы очень старались сделать им хороший праздник. Помню, как сели в машину, как ехали. А вот саму аварию или как меня из машины доставали — нет. Скорая, наверное, полчаса к нам ехала. Те, кто погибли, погибли на месте, до приезда медиков».

По словам Анны, трагедия оставила глубокую психологическую травму: сама она долгое время после ДТП принимала антидепрессанты, многие из выживших до сих пор посещают психолога, а у одной из девушек после трагедии начались регулярные панические атаки.

«Никто не пережил эти события легко, — признаётся Буслова. — Мне неприятно видеть себя в инвалидном кресле. Аня, на чью свадьбу мы ехали, до сих пор до конца не оправилась. Но мы все тесно общаемся и друг друга поддерживаем».

Представители транспортной компании, по словам Бусловой, после аварии никак себя не проявили, с пострадавшими связываться не пытались. Даже деньги за поездку не вернули — договор был оформлен на одну из погибших.

Кроме того, автомобиль не был застрахован на предмет «ответственности перевозчика». Страховая компания выплатила компенсации пострадавшим только в рамках договора ОСАГО.

По факту ДТП водитель получил три года колонии поселения, согласившись со всеми обвинениями. Пострадавшим он заплатил всего около 60 тыс. рублей. На суде попросил прощения, но они в его раскаяние не поверили. Сейчас мужчина уже на свободе.

Анна Буслова (на фото в тёмно-зелёном платье) на девичнике подруги

RT

Справедливость через суд

В «ТК БАРС» жертвам аварии изначально предложили решить вопрос без суда. Анне Бусловой, по её словам, компания обещала купить квартиру в Петербурге и выплатить 500 тыс. рублей компенсации. Однако, как сообщила Буслова, расплатиться удалось только с пятью пострадавшими, чьи финансовые претензии были меньше, чем у остальных: общая сумма компенсации составила 3 млн рублей.

В итоге друзья подали на компанию в суд. В 2016-ом он принял решение о взыскании с «ТК БАРС» около 20 млн рублей в пользу пострадавших — пять из них полагались Бусловой. В дополнение к этой сумме ей присудили пожизненные выплаты в размере 18 тыс. рублей в месяц — столько она зарабатывала на момент аварии и потери трудоспособности.

Вердикт суда привёл к заморозке счетов «ТК БАРС» и наложению ареста на имущество, включая один из самых ценных активов — здание на Литовской улице в Санкт-Петербурге. Компания понесла серьёзные репутационные и финансовые потери — лишилась крупных клиентов и возможности заключать госконтракты.

Однако судебным приставам до сих пор не удаётся взыскать необходимую сумму. По словам Бусловой, на данный момент фирма пытается реализовать свой автопарк, о недвижимости речи не идёт. Для выставления машин на торги пристав заказал экспертизу у третьих лиц, но компания в суде оспаривает такую процедуру оценки.

Параллельно представители фирмы уверяют, что давно бы сами реализовали имущество и расплатились по долгам, однако оно под арестом. Здание офиса находится в залоге у банка, который формально не против его продажи, но не может предпринять никаких действий до снятия ареста.

Кроме потерпевших, у компании есть обязательства и перед ФНС, в связи с чем возникает вопрос об очерёдности взыскания задолженности.

«Для банка я стою в четвёртой очереди на получение денег, — рассказывает Анна. — Моя претензия заявлена раньше требований налоговой, однако ведомство получит деньги первым. Всё из-за ошибки пристава, которую он уже не может исправить и по которой деньги даже не доходят до счетов ФССП. Впрочем, пристав, из-за которого произошла ошибка, уже ушёл, а новый также не может исправить ситуацию».

Анна добавила, что компенсации у всех пострадавших комбинированные, состоящие из возмещения ущерба здоровью, морального вреда и компенсации утраченного заработка. Однако общая сумма была поставлена в третью очередь, куда обычно относят моральный вред и налоговые претензии, тогда как выплаты в части вреда для здоровья должны производиться в первую очередь.

Анна уже потратила на судебные тяжбы более 200 тыс. рублей. По её словам, ей повезло, что у неё есть заботливая мама, брат и молодой человек, а также подходящие для инвалида-колясочника условия проживания. Она не представляет, как бы смогла оправиться и потом участвовать в судебных тяжбах без поддержки близких. Сейчас ей периодически приходится посещать реабилитационные мероприятия. Шансов встать на ноги у неё уже нет.

Девушка полагает, что «ТК БАРС» до сих пор ведёт экономическую деятельность вопреки всем арестам и запретам через аффилированные юридические лица. Буслову удивило, что вердикт суда не решил вопрос окончательно.

«Я тогда не понимала, почему мой адвокат расстроился, что мировым соглашением не получилось решить вопрос, — рассказывает Анна. — Ну а теперь всё встало на свои места. Решения суда, оказывается, можно не исполнять до бесконечности».

В пресс-службе УФССП по Санкт-Петербургу не смогли дать ответ на запрос RT относительно исполнения судебного решения по иску Бусловой.

«Лучше бы иски отозвали»

По версии представителей «ТК БАРС», водитель автобуса мог переутомиться из-за шума, который создавали пассажиры, и постоянных остановок для перекуров и походов в туалет. Также в компании обращают внимание, что пассажиры автобуса не были пристёгнуты.

Представитель «ТК БАРС» пояснил, что Ford Transit был застрахован в соответствии с Федеральным законом №40-ФЗ (ОСАГО). Страховка по закону №67-ФЗ (ответственность перевозчика) имелась, однако из-за несвоевременной оплаты страховых взносов договор страхования посчитали недействующим на момент аварии.

В компании утверждают, что связывались с пострадавшими после трагедии и предлагали предоставить компенсацию во внесудебном порядке. Однако «из-за вмешательства адвокатов, которые хотели заработать на потерпевших», пострадавшие обратились в суд. Суды затянулись из-за необходимости представлять доказательства вреда здоровью и имуществу.

В фирме уверяют, что готовы рассчитаться с потерпевшими, однако её активы заблокированы из-за иска Комитета имущественных отношений (КИО) города Санкт-Петербурга по вопросу раздела земли под зданием офиса, находящейся у компании в аренде сроком на 49 лет.

«На сегодня земельный участок — это ключевой актив, располагая которым можно было бы получить кредит либо реализовать комплекс. Однако практически одновременно с исками по аварии с 2016 года в арбитражном суде ведутся тяжбы по разделу и прекращению права аренды со стороны КИО», — сообщила RT заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ТК БАРС» Светлана Македонова.

Компания считает обвинения в деятельности в обход арестов и запретов надуманными. Представитель «ТК БАРС» утверждает, что по юридическому адресу компании зарегистрировано много сторонних фирм, что может вводить в заблуждение.

«Как вариант развития событий, полагаем, что было бы лучше, если потерпевшие забрали исполнительные листы под добровольное обеспечение взысканных сумм ООО «ТК БАРС». Заключили бы соглашение или несколько соглашений с обществом на очередность погашения задолженности. Без арестов и участия приставов это гораздо реальнее и действеннее, нежели безрезультатные меры, принятые на данный момент», — сообщила RT Македонова.