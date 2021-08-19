Водитель "с бомбой" в Вашингтоне сдался после уговоров. Видео

Неизвестный мужчина, подъехавший к библиотеке Конгресса в Вашингтоне на чёрном пикапе, сдался после переговоров с полицией. Видео водителя "с бомбой" разлетелось по соцсетям.

Полиция уговаривала мужчину сдаться в течение нескольких часов. Усилия сотрудников правоохранительных органов увенчались успехом.

В эфире американских телеканалов было показано видео, как человек в джинсах и белой футболке отползает от грузовика. Распространились и фотографии, где этот же человек запечатлён в кабине машины "с бомбой" - неким устройством и чем-то, похожим на детонатор.

Ранее сообщалось, что полиции из-за угрозы теракта пришлось эвакуировать всех, кто находился в близлежащих правительственных зданиях, а также посетителей кафе и парка. Большинство окрестных улиц было перекрыто. Не функционировала находящаяся неподалёку станция метро.

О бомбе, находящейся в машине, мужчина сообщил полицейским сам. Информации о том, действительно ли в пикапе было взрывное устройство, пока нет.