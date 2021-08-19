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Водитель "с бомбой" в Вашингтоне сдался после уговоров. Видео
19 августа 2021, 23:20 • 34 • В мире
Неизвестный мужчина, подъехавший к библиотеке Конгресса в Вашингтоне на чёрном пикапе, сдался после переговоров с полицией. Видео водителя "с бомбой" разлетелось по соцсетям.
Полиция уговаривала мужчину сдаться в течение нескольких часов. Усилия сотрудников правоохранительных органов увенчались успехом.
В эфире американских телеканалов было показано видео, как человек в джинсах и белой футболке отползает от грузовика. Распространились и фотографии, где этот же человек запечатлён в кабине машины "с бомбой" - неким устройством и чем-то, похожим на детонатор.
Ранее сообщалось, что полиции из-за угрозы теракта пришлось эвакуировать всех, кто находился в близлежащих правительственных зданиях, а также посетителей кафе и парка. Большинство окрестных улиц было перекрыто. Не функционировала находящаяся неподалёку станция метро.
О бомбе, находящейся в машине, мужчина сообщил полицейским сам. Информации о том, действительно ли в пикапе было взрывное устройство, пока нет.
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