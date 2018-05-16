|
Водитель «КАМАЗА» Путин ПДД не нарушал!
16 мая 2018, 22:39 • 115 • В России
В среду, 16 мая, в соцсети разгорелась дискуссия на тему - почему Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности, когда за рулем «КАМАЗа» проезжал по Крымскому мосту?
Вот что рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Денис Симонов:
- Надо иметь ввиду, что официально движение по Крымскому мосту было открыто только 16 мая - в 5.30 утра. Накануне, 15 мая, Владимир Владимирович Путин участвовал в культурно-массовом мероприятии – торжественном открытии самого сооружения. На тот момент этот объект - Крымский мост - еще не представлял собой дорогу общего пользования. Он, фактически имел статус стройплощадки. А движение по таким объектам не регулируется нормами Правил дорожного движения (ПДД). Ну, а то, что ремни пристегнуты не были - это не угрожало безопасности Президента России.
А от себя добавим... Собственно, и скорость движения «КАМАЗа», которым управлял Владимир Путин, была невысокой - в пределах 30 - 40 километров в час.
Смотрите лучшие фотографии моста через Керченский пролив
Подпишитесь на нас
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 мая 2018, 09:24
|
16 мая 2018, 00:24
|
13 мая 2018, 15:09
|
15 мая 2018, 01:09
|
14 мая 2018, 10:39
|
11 мая 2018, 14:24
|
11 мая 2018, 10:39