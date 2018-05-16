Водитель «КАМАЗА» Путин ПДД не нарушал!

В среду, 16 мая, в соцсети разгорелась дискуссия на тему - почему Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности, когда за рулем «КАМАЗа» проезжал по Крымскому мосту?

Вот что рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Денис Симонов:

- Надо иметь ввиду, что официально движение по Крымскому мосту было открыто только 16 мая - в 5.30 утра. Накануне, 15 мая, Владимир Владимирович Путин участвовал в культурно-массовом мероприятии – торжественном открытии самого сооружения. На тот момент этот объект - Крымский мост - еще не представлял собой дорогу общего пользования. Он, фактически имел статус стройплощадки. А движение по таким объектам не регулируется нормами Правил дорожного движения (ПДД). Ну, а то, что ремни пристегнуты не были - это не угрожало безопасности Президента России.

А от себя добавим... Собственно, и скорость движения «КАМАЗа», которым управлял Владимир Путин, была невысокой - в пределах 30 - 40 километров в час.

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