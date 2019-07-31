Вода пошла на спад: в Тулуне уровень реки Ия снизился на 25 см

Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, начал падать. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. На данный момент фиксируется снижение на 25 см. За обстановкой в населённом пункте наблюдают военнослужащие Центрального военного округа, они отслеживают ситуацию при помощи беспилотников. Между тем в регионе остаются затопленными более 1,7 тыс. домов.

Администрация Тулуна заявила, что вода в реке Ия в районе города начала уходить. Её уровень с восьми утра по местному времени (03:00 мск) уже снизился на 25 см (до 1100 см) при критической отметке 700 см.

«Уровень воды в реке Ия на 18:00 (13:00 мск. — RT) 31 июля составил 1100 см», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

И это при том, что синоптики накануне предупреждали о возможности нового повышения уровня — вплоть до 1150 см. Мониторингом местности занимаются военнослужащие Центрального военного округа. Для наблюдения за ситуацией они используют беспилотники.

«Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) вновь подключили беспилотную авиацию для мониторинга второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области. Комплекс «Орлан-10» проводит съёмку местности на высоте от 300 до 600 метров, максимальное время работы в воздухе — 10 часов. Все данные в онлайн режиме выводятся в штаб группировки Минобороны России, который развёрнут в Тулуне», — сообщили в ЦВО.

Отмечается, что БПЛА помогут определить общую площадь затопленной территории для дальнейшей разработки плана по ликвидации последствий второй волны паводка.

Помощь населению

Военнослужащие также принимают участие в укреплении берегов реки Ия и создают дополнительные защитные дамбы. «Военные самосвалы сделали около 250 рейсов для создание дополнительной преграды для воды», — заявили в пресс-службе ЦВО.

Помимо этого, военные оказывают помощь населению, очищая воду от естественных загрязнений, выпекая хлеб и снабжая жителей города питьевой водой.

«Раздача воды проводится в пунктах временного размещения, а также на улицах Тулуна. За двое суток раздали около 150 тонн питьевой воды», — говорится в заявлении пресс-службы ЦВО.

Водный плен

Между тем в целом в Иркутской области остаются подтопленными более 1,7 тыс. домов в 26 населённых пунктах.

«По состоянию на 07:00 (02:00 мск. — RT) в 26 населённых пунктах остаются подтопленными 1730 домов с населением 3051 человек, из них 934 ребёнка, 2308 приусадебных участков, три социально значимых объекта, один автомобильный мост в городе Байкальске на реке Солзан, 13 участков автомобильных дорог», — приводит ТАСС сообщение регионального управления МВД.

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Всего в результате очередной волны паводков в области затопленными оказались 30 населённых пунктов восьми районов. В связи с этим накануне режим чрезвычайной ситуации был введён в Куйтунском районе. С 28 июля он действует в Слюдянском, Шелеховском и Черемховском районах, а также в городах Байкальск и Тулун.

Эвакуация в Приамурье

В Амурскую область для борьбы с паводком были направлены дополнительные силы из числа военнослужащих Восточного военного округа. Они оказывают помощь местному населению в районе города Свободный.

«Количество личного состава от соединения железнодорожных войск ВВО, привлекаемого для помощи местному населению в районе города Свободный, увеличено до 150 человек. Для обеспечения работ на старой дамбе в районе города задействовано около 40 единиц техники, в частности самосвалы, бульдозеры, экскаваторы», — сообщили в пресс-службе округа 30 июля.

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Сообщается, что из подтопленных районов области уже эвакуированы более двух тысяч человек.

«Всего эвакуированы 2363 человека», — уточнил 30 июля министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

По данным регионального МЧС, гребень паводка в Приамурье должен пройти 4 августа. После этого можно будет оценить масштаб восстановительных работ. На данный момент в устранении последствий подтоплений участвуют около 800 человек и 65 единиц техники.

В борьбе со стихией

В Хабаровском крае в связи со сложной паводковой обстановкой местные власти ввели режим ЧС в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и ещё 15 районах. Решающим основанием для такого шага послужило предупреждение гидрологов о возможном росте уровня воды в реке Амур. В начале августа он может подняться до 630 см при критическом уровне 600 см.

«Гидрологи обновили данные, теперь ожидается повышение отметки до 5,5—6,0 метров. При таком уровне произойдёт затопление островов на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске и пригороде», — заявили в пресс-службе краевого правительства 30 июля.

По информации Дальневосточного УГМС, 31 июля и 1 августа в южных и центральных районах Хабаровского края пройдут сильные дожди и ливни. В связи с этим МЧС России продолжает наращивать силы и средства для ликвидации последствий паводка.

«При смещении паводков с рек Амурской области по Амуру в августе ожидаются уровни воды категорий «неблагоприятные явления» (НЯ) и «опасные явления» (ОЯ) на реках Хабаровского края. В связи с этим мониторинг гидрологической обстановки ведётся непрерывно и находится на постоянном контроле спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС», — заявили в региональном главке ведомства.