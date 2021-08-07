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Вода не приходит одна: ущерб от паводков в РФ достиг 7,5 млрд рублей

07 августа 2021, 04:15  •  80 • Политика
Ущерб от паводков в этом году составил 7,5 млрд рублей, а с начала пожароопасного периода на территории России возникло свыше 11 тыс. очагов лесных возгораний. Об этом стало известно по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах, которое 6 августа президент провел из Магнитогорска. На нем глава МЧС Евгений Зиничев также предупредил о тайфунах в Приморском крае, приход которых ожидается в ближайшие дни. Владимир Путин подчеркнул, что все спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться в пользу людей. В пятницу глава государства также принял участие в открытии завода «Цемикс». Во время общения с работниками предприятия он назвал ведущую политическую силу страны, объявил о повышении с 2022 года НДПИ в металлургии и прокомментировал отсутствие национальной символики на Олимпийских играх.

Решение с пользой

Владимир Путин в пятницу отправился в Челябинскую область, где в июле с природными пожарами столкнулось сразу несколько районов. Перед началом совещания президент на вертолете осмотрел пострадавшие территории. В регионе 8 июля возникли три очага лесных пожаров, которые затронули поселки Джабык и Запасное. В результате погиб один человек и было уничтожено 78 строений. Причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем и сухая гроза, сообщил руководитель МЧС Евгений Зиничев уже во время совещания, которое глава РФ провел по видеосвязи из Магнитогорска.
Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но все-таки сбои имеют место, люди страдают, — подчеркнул Владимир Путин.
Оранжевое от смога небо над участком жительницы села Чагда, Республика Саха (Якутия). Сильная задымленность из-за лесных пожаров наблюдается в Вилюйском, Кобяйском и Нюрбинском районах Якутии
Фото: ТАСС/Милена Ноговицына
Из-за рекордной жары и засухи с пожарами в этом году столкнулись и многие другие субъекты, отметил президент. По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, в Иркутской и Тюменской областях. Евгений Зиничев уточнил, что с начала пожароопасного периода на территории России возникло в общей сложности свыше 11 тыс. очагов лесных пожаров. При этом площадь, пройденная огнем, превысила 6 млн га, добавил министр.
— Меняющийся климат и антропогенная деятельность человека приводят к тому, что климатических катастроф становится всё больше. Мы с вами можем наблюдать это сейчас воочию: засухи, наводнения, ураганы и лесные пожары, — сказал «Известиям» заместитель председателя Российского экологического движения Сергей Хорошаев.
Владимир Путин во время совещания подчеркнул, что все спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться в пользу граждан.
При этом президент поручил ускорить принятие проекта постановления по оказанию повторной помощи тем, чье имущество несколько раз пострадало от ЧС. Этот документ, в частности, поможет жителям Еврейской автономной области, которые получили компенсации на капремонт после паводков в 2019 году. Однако после повторного затопления в 2020-м эти граждане уже не имеют права еще на одну выплату.
Для более эффективной борьбы с пожарами Евгений Зиничев предложил вернуть контроль за защитой лесов с регионального на федеральный уровень. Кроме того, министр выступил с инициативой повысить штатную численность работников лесной охраны. По сравнению с советским периодом она сократилась в четыре раза. Министр финансов Антон Силуанов призвал увеличить штрафы для арендаторов лесных участков за действия, которые могут привести к возникновению лесных пожаров. Более того, нужно дооснастить МЧС современной техникой.
— Чтобы были возможности мобильными комплексами МЧС оперативно оказывать необходимые меры по тушению пожаров, — подчеркнул Антон Силуанов.
В Минприроды, в свою очередь, призывают выделяемые для регионов средства на борьбу с огнем увеличить с 6 до 14 млрд рублей. При этом сумму субвенций надо нарастить уже в этот бюджетный период, считает глава ведомства Александр Козлов.
— Регионам нужно видеть заранее в начале года, чтобы спланироваться: вовремя начать и обучить лесных пожарных, вакцинировать их от клещевого энцефалита, законтрактовать авиацию. Потому что когда лес будет уже гореть, то деньгами его не потушить, — сказал министр, предложив также увеличить штат Авиалесоохраны в Дальневосточном федеральном округе.
Борьба с лесными пожарами в Карелии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Одним из основных решений проблемы пожаров остается грамотная профилактика, включающая в себя комплекс действий, в том числе мониторинг, создание минерализированных полос, заградпрепятствий, обустройство водоемов и подъездов к ним, отметил эколог Сергей Хорошаев.
— А для устранения последствий пожаров следует производить больше лесопосадок, причем не хаотичных, так как от высаженного где-то одиночного дерева может не быть существенного проку. А еще важно помнить, что более чем в 90% случаев причина лесных пожаров — человеческий фактор. Брошенные окурки, не затушенные кострища и деятельность «черных лесорубов», недостаточная суровость наказания за эти правонарушения вкупе с плохим финансированием профилактики, мониторинга и устранения последствий пожаров приводят к той картине, которую мы видим из года в год, — добавил эксперт.

В ожидании тайфунов

Между тем ущерб от паводков в этом году составил 7,5 млрд рублей, сообщил Евгений Зиничев. С начала года большая вода затронула 440 населенных пунктов в 63 регионах. Подтопления до сих пор сохраняются в 29 из них. Кроме того, сейчас в зоне риска находятся свыше 4 тыс. жилых домов в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае.
С 7 по 9 августа на территорию Приморского края будет воздействовать тайфун «Морино» со скоростью ветра до 25 м/с и осадками до 130 мм за 48 часов. 10–11 августа зайдет очередной тайфун «Лурит», но уже с меньшими осадками и меньшей скоростью ветра. Все силы и средства находятся в повышенной готовности, — предупредил Евгений Зиничев, отметив, что оперативная группа МЧС будет находиться в ДФО для контроля за подготовкой к паводку.
Министр во время совещания предложил рассмотреть введение моратория на хозяйственное использование земель, которые ежегодно подвергаются подтоплению. Кроме того, он призвал проработать правовой механизм переселения граждан, проживающих в таких зонах, с учетом предоставления им компенсаций. Евгений Зиничев также выступил за строительство постоянных защитных сооружений и дамб в наиболее уязвимых местах.
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Комфортная среда

Из Челябинской области президент отправился в Республику Башкортостан, где принял участие в церемонии запуска первой очереди завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» австрийского холдинга «Ласселсбергер». По словам главы государства, реализация проекта — хороший пример тесного инвестиционного сотрудничества между Россией и Австрией. Эта европейская страна остается одним из ключевых партнеров для Москвы, подчеркнул Владимир Путин.
— Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована в отечественном строительном комплексе, который эффективно и динамично развивается. Вы знаете, что у нас очень большие планы стройки — и в жилищном строительстве, и в дорожном строительстве, и в промышленном. Безусловно, этот материал — один из ключевых материалов, обеспечивающих строительный комплекс, — будет востребован, более того, позволит полностью закрыть текущие потребности нашей страны в таком важном материале, как белый цемент, — подчеркнул глава государства.
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К слову, позже он еще раз подчеркнул, что необходимо ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, и кабмин уже получил такое поручение. Срок исполнения — до 1 декабря этого года.
Российская юрисдикция становится всё более привлекательной для иностранных инвесторов, и открытие завода по производству белого цемента в Башкирии — тому подтверждение, отметила в беседе с «Известиями» председатель башкирского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина. По ее мнению, это яркий пример того, как регионы научились создавать комфортную бизнес-среду и привлекать капиталы, в том числе из-за рубежа. Причем не в столицу субъекта, как это часто бывает, а в достаточно отдаленный район. В частности, под нужды «Цемикса» в 2020 году в Абзелиловском районе, где запущен завод, открыли автомобильную дорогу, напомнила эксперт.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству сухих строительных смесей ООО «Цемикс» в селе Красная Башкирия Абзелиловского района. Слева на втором плане — генеральный директор завода ООО «Цемикс» Самат Тарыбаев
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
— Как результат, сегодня здесь создано 2020 рабочих мест. Уверена, что подобные действия будут иметь мультипликативный эффект для всего Зауралья, — добавила Ирина Панькина.
После торжественной церемонии Владимир Путин пообщался с работниками завода и представителями строительной отрасли республики. Так, президент, к примеру, сообщил, что с 2022 года будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности.
Справка «Известий»
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что кабмин прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Предполагается, что ставка налога на добычу полезных ископаемых будет привязана к мировым котировкам. Это позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен.
Президент также назвал рабочий класс политической силой России.
— У нас давно это повелось, всё время говорили, что рабочий класс у нас — ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется, — сказал он.
Глава государства оценил системные меры кабмина по сдерживанию инфляции — по его словам, они положительно влияют на экономику. Также он отметил, что правительство постоянно анализирует происходящее в жизни бизнеса и старается внести коррективы.
Поделился президент и впечатлениями от дегустации местного меда.
— Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен, — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства также прокомментировал отсутствие нашей символики на проходящих в Токио Олимпийских играх. Из-за допингового скандала, который стал причиной введения санкций, российские спортсмены прибыли в Японию не в составе сборной РФ, а как члены команды Олимпийского комитета России. При этом в случае победы вместо гимна звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску, — сказал Владимир Путин.
При этом запрет на использование гимна и флага РФ не влияет на качество выступлений российских спортсменов, уверен президент. Глава государства считает, что с 2022 года попытки «ущипнуть» Россию в сфере спорта будут сходить на нет, так как до этого времени действуют соответствующие ограничения. По его словам, международные спортивные организации сами заинтересованы в том, чтобы РФ претендовала на проведение крупных соревнований.
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