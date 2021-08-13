Вода на чужую мельницу: КПРФ оправдывается заранее

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на своей пресс-конференции неожиданно заявил: "Явка должна быть стопроцентная. Тогда любая комиссия видит, что все пришли, нет пустых клеток – трудно вбрасывать, трудно исправлять и трудно переписывать" (цитируем по РИА Новости) Так и хочется спросить: на чью мельницу воду льете, товарищ Зюганов? Точнее, так: понимает ли сам Зюганов, на кого работает, делая такие заявления?

"Давайте включим свет и разберемся". Стопроцентной явки на выборах, положим, достичь невозможно, как невозможно достичь скорости света. Такой явки не бывает даже в тех европейских странах, где имеющий право голоса, но отказавшийся голосовать платит штраф. При этом требование высокой явки (со штрафами тоже) имеет смысл только с одной точки зрения: обеспечить ситуацию, в которой усомниться в результатах выборов технически невозможно. Кто голосовал за эту власть? При высокой явке ответ такой: да почти все. Зюганов, пусть и несколько другими словами, об этом и говорит: "нет пустых клеток" – "трудно вбрасывать".

Что сказал коммунист?

Теперь, внимание, вопрос. Кто сегодня в России более всего заинтересован в легитимности выборов? Ответ очевиден: это действующая власть и представляющая ее "партия власти", то есть "Единая Россия". В победе действующей власти на выборах в Госдуму сомневаться не приходится: актуальный рейтинг ЕР в сочетании с победами в одномандатных округах гарантируют партии абсолютное большиснтво. Но сомневаться не приходится а сомневаться будут, разговоры о "скорректированных" по ряду округов и субъектов Федерации результатах неизбежны. Раз так, Зюганов своими заявлениями работает именно на партию власти – с точки зрения тактики КПРФ, нужно не усиливать, а, напротив, ослаблять легитимность голосования. С тем, чтобы оставить себе возможность говорить о нечестной победе тех, кто победил.

Подойдем теперь к вопросу с другой стороны. Допустим, усилия Зюганова и его штаба увенчаются частичным успехом и явка будет существенно выше, чем прогнозируется сегодня. Выиграет от этого КПРФ? Увы, ответ отрицательный.

Компартия, объективно, располагает большим электоральным ядром. У компартии – едва ли не самые дисциплинированные избиратели, которые ходят на выборы, что называется, при любой погоде. В условиях сравнительной низкой явки это может позволить партии прыгнуть "выше головы", получая, в процентах, много больше, чем реальный рейтинг партии в обществе. Такие избирательные кампании всем памятны, и за примерами далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на действующий парламент столицы нашей родины Москвы. Что же случится, если явка вырастет? Получат коммунисты, в процентах, хотя бы столько же, сколько при средней явке, которая прогнозируется сегодня? Да нет, конечно. Не надо себя обманывать: если на выборы придут "спящие" избиратели, они КПРФ выберут в последнюю очередь. Высокая явка – ну, не смерть, конечно, но существенная проблема для КПРФ. А очень высокая явка может снизить размер фракции в Госдуме вдвое.

Инфографика: Телеканал Царьград

А кандидаты кто?

Кстати, о причинах ограничений, которые оказываются объективно свойственны электорату КПРФ. Не в последнюю очередь они связаны с теми факторами, которые обнаружил проект Царьграда "Народное голосование". Среди кандидатов партии сохраняется многовато русофобов, в том числе прямо связанных с официально признанными экстремистскими организациями Алексея Навального и его сотрудников. За Навального высказываются и исключенный из списков кандидатов миллионер Грудинин, и "беспартийный большевик" Платошкин, и вполне партийный начальник московского горкома Рашкин.

При этом во вроде бы патриотичной партии, по данным нашего проекта, наибольший (из всех парламентских партий) процент атеистов – сегодня в России это также ограничивает число избирателей, которые хотя бы теоретически могут голосовать за партию.

Добавим к этому призывы к миллионным митингам из уст самого лидера партии – то есть неприкрытую революционную угрозу… И получим ситуацию, в которой КПРФ почти невозможно "пробить потолок", выступить на выборах лучше, чем в 2016 году.

Что с того?

Понимает ли все это Геннадий Зюганов? Лидера партии с таким опытом и таким авторитетом трудно считать дураком. Так что, наверное, понимает. Но все равно говорит то, что говорит. Почему?

Два предположения.

Или он считает вопрос легитимности настолько важным, что, поднимая его, планирует сохранить "системность" своей политической партии. Невежливо говоря, пытается выслужиться перед властью. В условиях, когда КПРФ постоянно получает синяки и шишки из-за поведения своих кандидатов и сторонников, в диапазоне от Грудинина до Мохова, ход, возможно, стыдноватый, но не лишний.

Или он предполагает, что КПРФ настолько слабо выступит на выборах 19 сентября, что заранее ищет оправдания для своих сторонников. Дескать, ну, я же звал вас на выборы, а явка низкая, кто же вам теперь виноват? Точно не руководство компартии.