Вода для Крыма

Войны за воду и почему крымчане не используют крымский опыт водоснабжения

Пророчества укроСМИ по поводу грядущей «водной войны» России и Украины за Северо-Крымский канал, с одной стороны, являются одним из элементов внесения в народ панических настроений, с другой – частью начавшегося в мире «водного передела».

Вода превратилась не только в ценнейший ресурс, но и в геополитический инструмент. За последние 70 лет на планете зафиксировано несколько сот конфликтов, связанных с водоснабжением, ряд из них заканчивались войнами. Наиболее известные – «шестидневная война» 1967 года и 20-летние киргизcко-таджикские стычки. Напомним, что в 1964 г. в Израиле стремительно создали Трансизраильский водопровод (Ха-Мови́ль ха-арци́), перебрасывающий воду с севера из озера Кинерет на пустынный юг. В ответ арабские государства решили отвести воду Иордана, построив на реке Ярмук (крупнейший приток Иордана) дамбу, но Израиль снял опасность, захватив Голанские высоты и Западный берег Иордана.

Конфликты в Средней Азии высокогорных Киргизии и Таджикистана, которые строят у себя ГЭС, с находящимися ниже и зависимыми от воды Узбекистаном и Казахстаном по сей день являются нерешённой проблемой.

А ещё были война Саддама Хусейна с «болотными шиитами»; угроза Египта бомбить Эфиопию в случае строительства плотин на Ниле; египетско-суданский конфликт из-за воды; претензии Турции на верховья Тигра и Евфрата; конфликты Индии с Бангладеш и Китаем по Гангу и Брахмапутре; конфликты Ботсваны, Анголы и Намибии по поводу дельты реки Окаванго. Есть вопросы у Казахстана к водным проектам Китая на Западном Иртыше.

В 1995 году вице-президент МБРР И. Серагельдин заявил, что войны XXI века будут вестись не за нефть, а за воду. Наступление эпохи «водных войн» предрекал в 2006 году и бывший министр обороны Великобритании Д. Рейд.

Так что проблема воды для Крыма – лишь одна из списка нерешённых. И решать её Россия, безусловно, будет.

Не забудем, что тему нападения России на Украину «из-за воды» подкидывают Киеву из США. Начали The Jamestown Foundation и Андреас Умланд, их поддержал отставной генерал Бен Ходжес – и вот уже МИД, офис президента и украинские генералы задыхаются в прогнозах скорого прорыва русских к Каховской дамбе…

Та самая Каховская дамба

Способ решения проблемы, о котором иногда говорят, – отвод части вод Днепра посредством строительства обводного канала. Падение уровня воды в главной артерии Украины, конечно, сделало бы киевских скакунов сговорчивее, но вряд ли этот вариант рассматривается кем-либо всерьёз.

Тем временем на Украине вовсю раскручивают тему «высыхающего» Крыма, который приползёт обратно к Киеву. Министр иностранных дел Кулеба назвал проблему подачи воды «инструментом деоккупации Крыма». Радуется засухе и отсутствию воды ещё не засохший запрещённый в России меджлис* Джемилёва.

УкроСМИ старательно демонстрируют дно высохшего Симферопольского водохранилища и распространяли заявления главы госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игоря Вайля о том, что в феврале воды в Симферополе оставалось на 90-100 дней. Потом в соцсети стали забрасывать сообщения о том, что пресную воду власти Крыма якобы передают для нужд предприятий «Крымский титан» и «Крымсода», игнорируя нужды населения.

Крымская пресса, используемая украинской пропагандой

Весной премьер-министр Шмыгаль допустил возможность подачи в Крым некоторого количества воды, но хватило нескольких окриков в соцсетях, чтобы он поспешил забрать свои слова обратно, уверяя, что его не так поняли.

Сейчас совершенно очевидно, что необходимы новые источники водоснабжения. Обсуждаемых проектов несколько.

Первый – переброска воды с материковой части России посредством строительства водовода.

Второй – опреснение вод Азовского или Чёрного морей. Этот проект дорогостоящий, но, как показывает опыт Израиля, чрезвычайно рентабельный.

Ашкелонский опреснительный завод в Израиле

Третий проект, уже осуществляемый, – поиск новых подземных источников водоснабжения. Недавно открыт водопровод, подающий в Симферопольское водохранилище 57 тыс. куб. метров воды в сутки из артезианских скважин в Бахчисарайском районе.

Специалисты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и севастопольской компании «Энергостальпроект» рассматривают возможности использования поверхностного стока рек северного макросклона на пути этих рек к морю.

Рассматриваются проекты создания очистных сооружений для обеспечения сельского хозяйства поливной технической водой. Предлагается к обсуждению проект создания установок улавливающих куполов над источниками в горных пещерах (так называемые субмаринные источники) на глубине 10 метров.

19 июня СМИ сообщили, что в горах Крыма обнаружены большие запасы подземных пресных вод. Речь идёт о потоках, мигрирующих на глубинах более 300 метров по тектоническим разломам. Как считают учёные Севастопольского университета, образование пресных вод происходит непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года.

Использовать в Крыму водный конденсат предлагает и известный в Казахстане гидрогеолог, один из создателей конденсациологии Феофан Шестаков. Он напоминает, что Дублянским В.Н. ранее была проведена в Крыму большая работа по изучению конденсации водяного пара в трещинно-карстовых коллекторах, доказавшая чисто конденсационное питание ряда рек Крыма.

«Удивительно, – говорит Шестаков, – что крымчане с их актуальной проблемой забыли замечательный и эффективный способ получения пресной воды, который использовали в Феодосии еще в начале XX века!» Речь идёт об идее лесничего Феодосийского лесничества Таврической губернии Фёдора Ивановича Зибольда. Он предложил использовать для получения воды опыт генуэзцев и построил на горе Тепе-оба так называемую чашу Зибольда (Воздушный колодец Зибольда). Это конденсатор для получения пресной воды из водяного пара атмосферы, дававший до 500 литров воды в сутки. Разрушенные остатки этой чаши можно видеть и сегодня.

Чаша Зибольда, современное состояние

Идея проста – воронкообразная чаша диаметром 12 метров заполнялось галькой, уложенной в виде конуса. Нагретый за день воздух выпадал ночью на камни в виде росы, стекал на дно чаши и выводился в трубу.

Чаша Зибольда в оригинале и в схеме

Наверное, понадобится обобщить и опыт бесполивного земледелия Н.Ф. Лукина, использовавшего на крупных опытных огородных и садовых площадках аналогичный способ получения конденсационной влаги.

Если в степных зонах строят целые плантации солнечных батарей и получают электроэнергию, то почему не попробовать построить для полива усовершенствованные аналоги «чаши Зибольда»?