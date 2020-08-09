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Во взрыве в Бейруте обвинили... коррупцию: Премьер Ливана сделал заявление
09 августа 2020, 17:30 • 0 • Политика
Премьер Ливана Хасан Диаб винит коррупцию во взрыве в Бейруте. Он также призвал к проведению досрочных выборов.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб считает, что истинной причиной взрыва в порту Бейрута является не аммиачная селитра, а коррупция в стране, из-за которой опасный груз годами лежал без присмотра на складе. Более того, он призвал провести досрочные выборы, чтобы урегулировать кризис, передаёт AFP.
Сейчас в Бейруте проходят многотысячные акции протеста, которые перетекли в столкновения и попытки штурма правительственных зданий. В результате беспорядков уже пострадало более 130 человек.
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