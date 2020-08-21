Во ВЦИОМ рассказали об ожидании большинством россиян вакцины от коронавируса

Значительная часть россиян настроена вакцинироваться и ждет вакцину от коронавируса, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Однако он подчеркнул, что сформировалось течение вакциноскептиков.

«Течение небольшое, но весьма влиятельное. Переубедить этих людей невозможно, у них миллион аргументов, почему любая вакцина — зло», — сообщил социолог.

Он добавил: россияне рады, что вакцину сделали именно в нашей стране. При этом, критика в этом вопросе понятна, учитывая «масштаб недоверия ко всему, особенно к медицине». Кроме того, глобальный конфликт между Россией и Западом никуда не делся, нельзя забывать и о конкуренции за мировой рынок вакцины, отметил он.

«Любые новости, связанные с пандемией, активизируют чувство страха. Страх по поводу того, что сырая вакцина, неправильная, она нас заразит, а не защитит и так далее. Тем не менее, значительная часть россиян настроена вакцинироваться и ждет вакцину», — подчеркнул Федоров.

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