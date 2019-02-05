«Во всём виноваты русские»: как Эммануэль Макрон «уличил» RT и Sputnik в разжигании протестов «жёлтых жилетов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что за движением «жёлтых жилетов» стоит Россия. Ранее французское издание Le Point сообщило, что Макрон обвинил телеканал RT и агентство Sputnik в поддержке «жёлтых жилетов» — прежде всего при помощи соцсетей. По словам главы Пятой республики, директивы протестующим поступают из-за рубежа, а раскручиванием протестной тематики в интернете якобы занимаются «крайне левые, крайне правые и сторонники России». По мнению экспертов, Макрон пытается переложить ответственность за внутренние проблемы Франции на «удобного» внешнего «врага» — Москву. Аналитики отмечают, что, обрушившись на российские СМИ, французский лидер оказался «в тренде», поскольку поиск «руки Кремля» — одна из главных тем в западном информационном и политическом поле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если информация об обвинениях президента Франции в адрес телеканала RT, о которых ранее рассказало издание Le Point, правдива, то Макрон сам занимается распространением фейковых новостей.

«Если этот материал передаёт всё точно (а, как я уже сказала журналистам, мы обязательно официально запросим французскую сторону как в Москве, так и в Париже), то президент Макрон — главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом — бутафория», — написала Захарова в Facebook.

Позднее МИД России направил ноту в посольство Франции.

«Всё-таки публикация настоящая. Но чтобы убедиться, говорил ли эти слова французский президент и насколько точно процитировало его издание, сегодня Министерство иностранных дел направило в посольство Франции в Москве официальную дипломатическую ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства», — заявила Захарова интервью RT.

1 февраля Le Point сообщило, что, по словам Макрона, за движением «жёлтых жилетов» стоит Россия. Днём ранее, как писали французские СМИ, Макрон дал неформальное интервью в Елисейском дворце ряду журналистов по поводу протестов, сотрясающих Францию вот уже три месяца подряд.

Как отмечает Le Point, президент республики особое внимание уделил тому, как информация о протестах подаётся медиа, призвав прессу к бдительности. С его точки зрения, якобы за многими громкими скандалами (такими, например, как дело бывшего советника Макрона Александра Беналля, избивавшего протестующих на демонстрации 1 мая) стоят внешние силы. И эти же силы, по мнению Макрона, раздувают масштабы протестов «жёлтых жилетов».

«Как в случае Беналля, так и в случае «жёлтых жилетов» представители крайне правых, крайне левых и сторонники России обеспечивают 90% шумихи в интернете», — цитирует Le Point президента Франции.

На это же высказывание обратило внимание и другое французское СМИ — LCI, представитель которого также присутствовал на встрече с Макроном.

«Постановка в один ряд фашистов и русских — это либо редкая подлость, либо тотальная безграмотность. Кстати, возможно удачное сочетание у одного человека двух качеств одновременно. Если хочется президенту Франции провести исторические параллели, то лучше тогда пусть сравнит Гитлера с Наполеоном. С матчастью поможем», — прокомментировала заявление Макрона Мария Захарова.

Главные «подозреваемые»

В ходе полуторачасового общения с журналистами президент республики сделал много громких высказываний. Он то признавал правоту требований «жёлтых жилетов» и заявлял, что он и сам «один из них», то сомневался в результатах опросов общественного мнения, свидетельствующих о поддержке протестующих большинством французов. В конце концов Макрон и вовсе заявил, что протестами заправляют 40—50 тыс. экстремистов.

Президент, которого противники обвиняют в авторитаризме, призвал защитить демократию — к примеру, уравнять присутствие в эфире и на страницах печатных СМИ представителей протестующих и властных функционеров.

Проблема, по словам Макрона, заключается в том, что на ТВ любой «чудак в жёлтом жилете имеет такой же статус, что и министр или депутат». И в целом медиа и социальные сети делают из мухи слона, считает лидер Пятой республики.

«Эрик Друэ (один из лидеров «жёлтых жилетов». — RT) — детище средств массовой информации, детище социальных сетей», — заявил Эммануэль Макрон.

Эрик Друэ — один из лидеров «жёлтых жилетов»

© Zakaria ABDELKAFI / AFP

О том, что и его самого французская публика едва знала до того, как в 2016 году ряд изданий, включая L'Express, Les Echos и Le 1, начали его активно поддерживать, французский президент умолчал.

Ещё одна проблема, связанная с освещением протестов в СМИ, по мнению Макрона, — это то, что активность «жёлтых жилетов» якобы подогревается из-за рубежа. Президент Франции даже назвал главных «подозреваемых»: телеканал RT и агентство Sputnik.

«Эти люди покупают аккаунты, троллят. Это Russia Today, Sputnik и так далее. Обратите внимание, что с декабря наибольшую активность в интернете проявляет уже не BFM, а Russia Today», — подчеркнул Макрон.

Мария Захарова опровергла заявление Макрона, подчеркнув, что «никаких аккаунтов в социальных сетях RT и Sputnik не скупают».

«Французской стороне неоднократно предлагалось представить доказательства подобных обвинений — ни одного нам направлено не было. Потому что это ложь», — заявила представитель российского МИД.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя RT заявление Макрона, подчеркнул, что «в этом сезоне модно сваливать всё на злых русских, RT, Sputnik, хакеров».

«Всё, что сегодня происходит во Франции, — достаточно стихийные протесты, в первую очередь связанные с глубочайшим разочарованием французов Макроном как потенциальным национальным лидером. Они голосовали за нового Де Голля, а в итоге получили директора McDonalds, — утверждает Мартынов. — Пенять на зеркало, в роли которого выступают российские СМИ, — это последнее дело».

Макрон не впервые критикует RT и Sputnik. Ещё в 2017-м в разгар предвыборной кампании он обвинял эти СМИ в пропаганде и после победы не изменил своей точки зрения. Французский лидер публично раскритиковал RT в ходе своей первой же встречи с президентом России Владимиром Путиным 29 мая 2017 года в Версале, а затем лишил телекомпанию аккредитации в Елисейском дворце.

Пресс-секретарь правительства Франции Бенжамен Гриво пояснил это решение тем, что RT, мол, не журналисты, поскольку оспаривают «тот факт, что в Сирии применялось химическое оружие против детей». По мнению постоянного колумниста RT Максима Кононенко, такие заявления прямо указывают, почему французским властям не нравится деятельность RT: телеканал говорит неприятную для них правду.

«RT не журналисты, потому что они оспаривают факт применения химического оружия против детей в Сирии. Это, если кто не помнит, тот самый случай, когда факт применения химического оружия против них оспаривали те самые дети. А один даже выступал в ОЗХО по этому поводу. И если канал RT — единственный во Франции, который это отрицает, то это значит, что это единственный канал во Франции, который говорит правду, — отмечает Кононенко. — А французскому правительству такого не надо. И поэтому во Франции принимается закон о борьбе с фейковыми новостями (одной из которых и является новость о применении химического оружия против детей в Сирии), направленный против RT».

Слова и факты

Макрон — не первый и среди тех, кто пытается отыскать «русский след» в движении «жёлтых жилетов». Так, ещё в декабре прошлого года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал журналистам о ведущемся в этом направлении расследовании.

Пострадавшая от слезоточивого газа корреспондент RT Шарлотта Дубенски

© RT

Ранее о том, что информационной поддержкой «жёлтых жилетов» якобы занимается Россия, сообщали английская The Times и американское издание Bloomberg. Обосновывая свои домыслы, британцы ссылались на американскую компанию New Knowledge. Также информацию о российском влиянии распространял Альянс обеспечения демократии — подразделение Германского фонда Маршалла Соединённых Штатов*, признанного в России нежелательной организацией.

ВBС, в свою очередь, тогда же озаботились поиском «русского следа». Ставшая достоянием общественности в декабре прошлого года переписка сотрудников русской службы британского СМИ, в которой редакция «требовала крови» и доказательств влияния Москвы на акции «жёлтых жилетов», вызвала протест со стороны России. Заявления о вмешательстве страны во внутреннюю политику Франции опровергли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эту позицию поддерживают и ряд французских экспертов. Ещё в декабре прошлого года независимое исследование провёл интернет-аналитик под псевдонимом Батист Робер. Он проанализировал 260 тыс. твитов в англоязычном сегменте Twitter и выяснил, что в десятке самых «влиятельных» пользователей, обеспечивших наибольшую информационную поддержку «жёлтых жилетов» в глобальном плане, россиян нет.

Кэти Хопкинс

globallookpress.com

© Matrix/ZUMAPRESS.com

Что интересно, максимальный охват аудитории обеспечивал аккаунт британской медиаперсоны Кэти Хопкинс, сторонницы брексита и президента США Дональда Трампа. Также в топе, по словам исследователя, оказался аккаунт польского националиста и ещё один, который поддерживал Дональда Трампа.

«Ни один аккаунт из этого топ-10 не представляется открыто российским, — подчеркнул Батист Робер в комментарии France 24. — Мне, скорее, удалось обнаружить присутствие сторонников теорий заговора, среди которых были люди разных национальностей, в частности, симпатизирующие Трампу».

Американский президент остаётся единственным зарубежным лидером, открыто высказавшимся в поддержку «жёлтых жилетов».

«Потому что они русские»

Во время протестов в России 2011—2012 годов отечественная либеральная пресса и западные медиа высмеивали утверждения о возможном внешнем влиянии на демонстрантов. Однако теперь они сами активно ищут «кремлёвский след».

Журналист Максим Кононенко в своей колонке для RT отмечает, что в 2011 году вмешательство стран Запада во внутрироссийские дела было неприкрытым. Хиллари Клинтон, в то время госсекретарь США, в 2011 году во время визита в Литву назвала выборы в российскую Государственную думу сфальсифицированными. А Европейский парламент и вовсе призвал провести новые выборы и принял резолюцию в поддержку протестов в России.

«В 2011 году страны Запада на самом высоком уровне прямо вмешивались во внутренние дела России. Однако все указания на это западная пресса называла выдумкой, — отмечает Кононенко. — В 2018 году российские власти если что и говорили про французский протест, так только то, что это внутреннее французское дело. При этом западная пресса в один голос утверждает, что Россия вмешалась в протест. И никто не заикается о том, что это промывание мозгов или инструкция по дискредитации».

Как подчёркивает Кононенко, «получается так, что, когда Болотную или Майдан проплатил Госдеп, — это для западной прессы смешно. А когда президент Франции говорит, что протест проплачивают (буквально, скупая аккаунты и троллей) RT и Sputnik — то это совсем не смешно, это серьёзно».