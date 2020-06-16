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Во всём виноваты евреи. В США погромщики дошли до нацизма
16 июня 2020, 01:00 • 63 • В мире
Что "борьба за расовое равноправие" в США представляет собой перелицованный, то есть вывернутый наизнанку старый добрый безжалостный расизм, ни для кого уже не секрет. Что главным выгодополучателем на короткой дистанции от восстания новых расистов является демократическая партия США, которой не победить на выборах без нищих чёрных избирателей, тоже не открытие. А вот то, что в этой борьбе под лозунгом "Чёрные жизни имеют значение" демократы легко и свободно докатятся до традиционного гитлеровского нацизма, – это и вправду удивительная новость.
Автор:
Перла Андрей
В новом американском телесериале "Охотники" команда героев во главе с блистательным Аль Пачино в 60-е годы ищет и находит в США скрывшихся от правосудия, сумевших натурализоваться нацистов. Сериал социально-фантастический. Нацистов много, они хорошо организованы и составляют заговор с целью захвата власти, кричат в лицо своим жертвам – евреям, пережившим концлагеря, которые могли бы их узнать – "Хайль, фюрер!". Один из них, штандартенфюрер СС (этакий анти-Штирлиц), под новым именем становится аж заместителем Госсекретаря США. Евреи – ветераны концлагерей и их потомки – храбрые люди, верные своей новой родине, сражаются с глубоко законспирированным врагом, чтобы отомстить за попытку "окончательного решения еврейского вопроса" и спасти Америку.
Я посмотрел первую серию и не могу отделаться от мысли, что этот фильм на Amazon, где его создали, скоро снимут с проката и запретят, как запретили на HBO старый прекрасный фильм "Унесённые ветром", и по той же самой причине – там неверно, с современной американской точки зрения, трактуется реальность. Расово неверно.
Дипломы для бедных и чёрных – даром! Долой знания!
На эту мысль меня навела удивительная новость, прилетевшая намедни из Штатов: среди множества агитационных материалов движения Black Lives Matter ("Чёрные жизни имеют значение") появилась листовка неожиданного для Америки содержания. Там написано: "Чтобы покончить с белыми привилегиями, надо покончить с их составной частью – еврейскими привилегиями! Если евреи в Америке составляют всего 2 % населения, почему у них есть специальные привилегии при поступлении в лучшие университеты?" Дальше у авторов листовки "статистика" – 27 % евреев среди студентов Йеля, 14 % в университете Чикаго... И в конце разъяснение: "Это не антисемитизм. Это социальная справедливость".
Подписана листовка изумительным набором хештэгов: #blacklivesmatter, #weareallmuslim и #whiteprivilege.
Cреди требований протестующих есть и чудесное "отменить алгебру" – не вообще, конечно, а при приёме в университеты студентов, которые собираются изучать органическую химию, чтобы стать врачами. Фото:Karl Mondon/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
В социальных сетях вашему покорному слуге напомнили, что эта листовка всплывает в Штатах не в первый раз – попытки её распространения на восточном побережье США были отмечены ещё в 2017 году, хотя тогда прошли почти незамеченными. Неудивительно – ведь тогда социально-политическая обстановка была стабильной, а теперь повстанцы всех цветов кожи то громят магазины, то требуют прекратить финансирование полиции, то захватывают целые районы в Сиэтле и провозглашают смену местной власти.
Вся эта вакханалия "привязана" не только и не столько к реальным проблемам расовой и социальной несправедливости (бунтуют чёрные и нищие), сколько к актуальной политической повестке: безумие протестующих, разрушающих собственную страну – последний, но очень серьёзный шанс на возвращение к президентской власти представителей демпартии. Нищие жители больших городов, получатели социальной помощи, неработающие уже поколениями, живущие на пособие, почти неграмотные – это надёжный электорат демократической партии США. Именно в угоду этому электорату демпартия с каждым годом вынуждена становиться всё более левой, вплоть до того, что один из двух главных кандидатов в президенты от "партии осла" Берни Сандерс просто называет себя социалистом. Социализм демократов – это социализм типа "отнять и поделить", причём отнимать эти люди хотят у американской промышленности и у реднеков ("людей с красными шеями", то есть фермеров, которые выращивают что-то на собственных полях), у людей, зарабатывающих на жизнь своим собственным трудом.
Социализм демократов предполагает, что отнять и поделить надо не только собственно деньги, но и "привилегии". В самом деле, ведь несправедливо, что среди белых больше людей с высшим образованием, чем среди чёрных? Нужно зарезервировать за цветными места в лучших университетах – за счет белых... В частности, за счёт евреев.
Лучше, конечно, не места, а сразу дипломы и высокие зарплаты. Поэтому среди требований нынешних протестующих есть и чудесное "отменить алгебру" (хорошо, что не запретить) – не вообще, конечно, а при приёме в университеты студентов, которые собираются изучать органическую химию, чтобы стать врачами. В самом деле, врач – это ведь не тот, кто много знает, а тот, кто получает много денег. Даёшь врачебные дипломы неграмотным чёрным! Это один из символических моментов нынешних американских безобразий.
От "отнять и поделить" до концлагерей – один шаг
Всё это поддерживают и всем этим руководят демократы, в этом нет почти ничего нового, но вот антисемитизм в рядах протестующих им, казалось бы, невыгоден никак. Дело в том, что американская еврейская община, в самом деле довольно многочисленная (американская статистика полагает, что в США проживает от пяти до восьми миллионов евреев, то есть примерно столько же, сколько в Израиле), хорошо образованная и небедная, традиционно с большей охотой голосует за осла, чем за республиканского слона. Исключение из этого правила представляют разве что евреи из последней волны эмиграции из СССР, но их сравнительно немного.
Казалось бы, в своём отношении к "еврейскому вопросу" в США – полный консенсус. Демократов часто называют "партией еврейского лобби". Трампа в Израиле считают лучшим американским другом Израиля всех времён. Но, как говорится (если с еврейским акцентом), это – две большие разницы.
Из идеологии "Нации ислама" выросли знаменитые "Чёрные пантеры". Фото: Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Демократы всегда стремились оторвать своих сторонников еврейского происхождения и от Израиля (всячески поддерживая пропалестинских израильских леваков против Нетаньяху и израильских правых), и от американских реднеков, и им это, в целом, удавалось. Евреи-демократы в большинстве своём живут в больших городах на побережьях, среди них сравнительно много учёных, университетских профессоров, юристов, тех же врачей, а университеты побережий США – это цитадели демократической партии и всё более радикальной леволиберальной идеологии.
И вот теперь выясняется, что партия Клинтонов и Джо Байдена практически руководит протестами, участники которых собираются лишить евреев "привилегий", а попросту говоря – гражданских прав. "Там написано «покончить с еврейскими привилегиями» – это не значит, что мы антисемиты», – цитирует в Twitter американский раввин. – Конечно, это просто значит, что вы ненавидите евреев". Видный израильский политолог Кэролайн Глик назвала происходящее в США "великой угрозой для Америки и для американского еврейства". Другие авторы уже невесело шутят на тему "эндлозунга" – "окончательного решения еврейского вопроса".
Евреи, с их историческим опытом, люди, оказавшиеся в Америке в столь большом количестве именно и только потому, что вынуждены были бежать из Европы от погромов и концлагерей, оказываются в ситуации не просто парадоксальной, а самоубийственной. Как белых "революция цветных" ставит на колени перед мародёрами и чёрными расистами, так и "политкорректные" евреи вдруг оказываются внутри радикального движения, неприятно напоминающего гитлеровский нацизм.
...И, казалось бы, при чём тут мусульмане? Да при том же, при чём и политкорректность, и феминизм, и прочий ЛГБТизм. Ещё в 1930 году возникла знаменитая организация чёрных расистов под названием "Нация ислама". Идеология её состояла в массовом переходе – в знак протеста – негров из христианства ("религии белых") в ислам. В 60-е годы из недр разросшейся "Нации ислама" вышел чёрный террорист Малькольм Икс, лидер знаменитых в своё время "Чёрных пантер". Оттуда же вышел организатор массовых "чёрных маршей" 70-80-х годов Луис Фаррахан.
Казалось бы – чёрные расисты, ненавистники белых, ненавистники евреев. И хэштег #weareallmuslim на листовке – как подпись террористов.
Но вокруг этого объединяется в США всё больше людей – активных, молодых, агрессивных, убеждённых. Вокруг чего? Вокруг религии, гендерного равноправия, "прогрессизма" и глобализма? Вокруг антисемитизма, наконец?
Вовсе нет. Это всего лишь темы, точки приложения сил для человеконенавистничества. Для самого сущностного нацизма, за который встают на свой бессмысленный и беспощадный бунт американские интеллигенты-демократы-террористы-гитлеровцы. Без различия наций и наружностей.
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