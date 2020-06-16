Во всём виноваты евреи. В США погромщики дошли до нацизма

Автор:

Перла Андрей

В новом американском телесериале "Охотники" команда героев во главе с блистательным Аль Пачино в 60-е годы ищет и находит в США скрывшихся от правосудия, сумевших натурализоваться нацистов. Сериал социально-фантастический. Нацистов много, они хорошо организованы и составляют заговор с целью захвата власти, кричат в лицо своим жертвам – евреям, пережившим концлагеря, которые могли бы их узнать – "Хайль, фюрер!". Один из них, штандартенфюрер СС (этакий анти-Штирлиц), под новым именем становится аж заместителем Госсекретаря США. Евреи – ветераны концлагерей и их потомки – храбрые люди, верные своей новой родине, сражаются с глубоко законспирированным врагом, чтобы отомстить за попытку "окончательного решения еврейского вопроса" и спасти Америку.

Я посмотрел первую серию и не могу отделаться от мысли, что этот фильм на Amazon, где его создали, скоро снимут с проката и запретят, как запретили на HBO старый прекрасный фильм "Унесённые ветром", и по той же самой причине – там неверно, с современной американской точки зрения, трактуется реальность. Расово неверно.

Дипломы для бедных и чёрных – даром! Долой знания!

На эту мысль меня навела удивительная новость, прилетевшая намедни из Штатов: среди множества агитационных материалов движения Black Lives Matter ("Чёрные жизни имеют значение") появилась листовка неожиданного для Америки содержания. Там написано: "Чтобы покончить с белыми привилегиями, надо покончить с их составной частью – еврейскими привилегиями! Если евреи в Америке составляют всего 2 % населения, почему у них есть специальные привилегии при поступлении в лучшие университеты?" Дальше у авторов листовки "статистика" – 27 % евреев среди студентов Йеля, 14 % в университете Чикаго... И в конце разъяснение: "Это не антисемитизм. Это социальная справедливость".

Подписана листовка изумительным набором хештэгов: #blacklivesmatter, #weareallmuslim и #whiteprivilege.

Cреди требований протестующих есть и чудесное "отменить алгебру" – не вообще, конечно, а при приёме в университеты студентов, которые собираются изучать органическую химию, чтобы стать врачами. Фото:Karl Mondon/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

В социальных сетях вашему покорному слуге напомнили, что эта листовка всплывает в Штатах не в первый раз – попытки её распространения на восточном побережье США были отмечены ещё в 2017 году, хотя тогда прошли почти незамеченными. Неудивительно – ведь тогда социально-политическая обстановка была стабильной, а теперь повстанцы всех цветов кожи то громят магазины, то требуют прекратить финансирование полиции, то захватывают целые районы в Сиэтле и провозглашают смену местной власти.

Вся эта вакханалия "привязана" не только и не столько к реальным проблемам расовой и социальной несправедливости (бунтуют чёрные и нищие), сколько к актуальной политической повестке: безумие протестующих, разрушающих собственную страну – последний, но очень серьёзный шанс на возвращение к президентской власти представителей демпартии. Нищие жители больших городов, получатели социальной помощи, неработающие уже поколениями, живущие на пособие, почти неграмотные – это надёжный электорат демократической партии США. Именно в угоду этому электорату демпартия с каждым годом вынуждена становиться всё более левой, вплоть до того, что один из двух главных кандидатов в президенты от "партии осла" Берни Сандерс просто называет себя социалистом. Социализм демократов – это социализм типа "отнять и поделить", причём отнимать эти люди хотят у американской промышленности и у реднеков ("людей с красными шеями", то есть фермеров, которые выращивают что-то на собственных полях), у людей, зарабатывающих на жизнь своим собственным трудом.

Социализм демократов предполагает, что отнять и поделить надо не только собственно деньги, но и "привилегии". В самом деле, ведь несправедливо, что среди белых больше людей с высшим образованием, чем среди чёрных? Нужно зарезервировать за цветными места в лучших университетах – за счет белых... В частности, за счёт евреев.

Лучше, конечно, не места, а сразу дипломы и высокие зарплаты. Поэтому среди требований нынешних протестующих есть и чудесное "отменить алгебру" (хорошо, что не запретить) – не вообще, конечно, а при приёме в университеты студентов, которые собираются изучать органическую химию, чтобы стать врачами. В самом деле, врач – это ведь не тот, кто много знает, а тот, кто получает много денег. Даёшь врачебные дипломы неграмотным чёрным! Это один из символических моментов нынешних американских безобразий.

От "отнять и поделить" до концлагерей – один шаг

Всё это поддерживают и всем этим руководят демократы, в этом нет почти ничего нового, но вот антисемитизм в рядах протестующих им, казалось бы, невыгоден никак. Дело в том, что американская еврейская община, в самом деле довольно многочисленная (американская статистика полагает, что в США проживает от пяти до восьми миллионов евреев, то есть примерно столько же, сколько в Израиле), хорошо образованная и небедная, традиционно с большей охотой голосует за осла, чем за республиканского слона. Исключение из этого правила представляют разве что евреи из последней волны эмиграции из СССР, но их сравнительно немного.

Казалось бы, в своём отношении к "еврейскому вопросу" в США – полный консенсус. Демократов часто называют "партией еврейского лобби". Трампа в Израиле считают лучшим американским другом Израиля всех времён. Но, как говорится (если с еврейским акцентом), это – две большие разницы.

Из идеологии "Нации ислама" выросли знаменитые "Чёрные пантеры". Фото: Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Демократы всегда стремились оторвать своих сторонников еврейского происхождения и от Израиля (всячески поддерживая пропалестинских израильских леваков против Нетаньяху и израильских правых), и от американских реднеков, и им это, в целом, удавалось. Евреи-демократы в большинстве своём живут в больших городах на побережьях, среди них сравнительно много учёных, университетских профессоров, юристов, тех же врачей, а университеты побережий США – это цитадели демократической партии и всё более радикальной леволиберальной идеологии.

И вот теперь выясняется, что партия Клинтонов и Джо Байдена практически руководит протестами, участники которых собираются лишить евреев "привилегий", а попросту говоря – гражданских прав. "Там написано «покончить с еврейскими привилегиями» – это не значит, что мы антисемиты», – цитирует в Twitter американский раввин. – Конечно, это просто значит, что вы ненавидите евреев". Видный израильский политолог Кэролайн Глик назвала происходящее в США "великой угрозой для Америки и для американского еврейства". Другие авторы уже невесело шутят на тему "эндлозунга" – "окончательного решения еврейского вопроса".

Евреи, с их историческим опытом, люди, оказавшиеся в Америке в столь большом количестве именно и только потому, что вынуждены были бежать из Европы от погромов и концлагерей, оказываются в ситуации не просто парадоксальной, а самоубийственной. Как белых "революция цветных" ставит на колени перед мародёрами и чёрными расистами, так и "политкорректные" евреи вдруг оказываются внутри радикального движения, неприятно напоминающего гитлеровский нацизм.

...И, казалось бы, при чём тут мусульмане? Да при том же, при чём и политкорректность, и феминизм, и прочий ЛГБТизм. Ещё в 1930 году возникла знаменитая организация чёрных расистов под названием "Нация ислама". Идеология её состояла в массовом переходе – в знак протеста – негров из христианства ("религии белых") в ислам. В 60-е годы из недр разросшейся "Нации ислама" вышел чёрный террорист Малькольм Икс, лидер знаменитых в своё время "Чёрных пантер". Оттуда же вышел организатор массовых "чёрных маршей" 70-80-х годов Луис Фаррахан.

Казалось бы – чёрные расисты, ненавистники белых, ненавистники евреев. И хэштег #weareallmuslim на листовке – как подпись террористов.

Но вокруг этого объединяется в США всё больше людей – активных, молодых, агрессивных, убеждённых. Вокруг чего? Вокруг религии, гендерного равноправия, "прогрессизма" и глобализма? Вокруг антисемитизма, наконец?

Вовсе нет. Это всего лишь темы, точки приложения сил для человеконенавистничества. Для самого сущностного нацизма, за который встают на свой бессмысленный и беспощадный бунт американские интеллигенты-демократы-террористы-гитлеровцы. Без различия наций и наружностей.