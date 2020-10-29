Во всём виновата равнина: Азербайджан "безоговорочно выиграл" в Нагорном Карабахе - политолог

Азербайджан стоит признать победителем в конфликте, который в последние месяцы разворачивается в Нагорном Карабахе. Об этом Ura.ru заявил политолог Максим Шевченко.

Эксперт указал на то, что Баку удалось установить контроль над равнинной частью региона, что является важным стратегическим достижением. Так, в Зангелане находится большой запас золота, район также открывал для Нагорного Карабаха доступ к границе Ирана.

Для окончательной победы азербайджанской армии осталось перерезать Лачинский район.

"Азербайджан безоговорочно выиграл в этой войне", - уверен Шевченко.

Ранее депутат Государственной Думы Константин Затулин сообщил о том, что России нужно выступить против блокады Армении, которая сформировалась из-за действий Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии. Российская сторона должна наглядно продемонстрировать, что она не только выполнит свои обязательства перед Ереваном, но и имеет все возможности для этого

"У Азербайджана нет никаких проблем по снабжению из Турции по мосту, и у Израиля с этим проблем нет, который продолжает поставки военной техники Азербайджану. А у России проблемы есть, потому что воздушное пространство Грузии закрыто", - пояснил Затулин в интервью РИА ФАН.