«Во всём виновата лень»: российский двойник Леонардо Ди Каприо рассказал о жизни после спада популярности

RT пообщался с Романом Бурцевым — знаменитым двойником Леонардо Ди Каприо. Простой оператор техподдержки службы спасения «112» в Подольске обрёл популярность в январе 2016 года. О нём писали российские и зарубежные издания, а его фотографии стали мемом. Тогда Роман даже принял участие в телепроекте, целью которого было преображение в звезду Голливуда. Однако вскоре СМИ перестали интересоваться им. Как сейчас живёт двойник известного актёра — в материале RT.

Популярность на 33-летнего оператора техподдержки службы спасения «112» из Подольска Романа Бурцева обрушилась в середине января 2016 года. В декабре 2015 года коллеги сфотографировали его в парадной форме. Роман, мечтавший о создании семьи, выложил фото на сайте знакомств.

«Фото провисело недолго, я его вскоре убрал. Но 14 января друзья и знакомые начали присылать мне ссылки на статьи российских и зарубежных источников. Я сначала думал, что это шутка. Оказалось, что нет. Я читал комментарии — некоторые думали, что это фотошоп и я ненастоящий», — вспоминает Бурцев.

В общежитие, где живёт Бурцев, к удивлению соседей по нескольку раз на дню стали приезжать журналисты. Сам двойник был в шоке от резко свалившегося на него интереса СМИ.

Вскоре телеканал «Москва 24» пригласил Бурцева на проект «Роман с Ди Каприо» по преображению российского двойника в звезду Голливуда за месяц. С Романом работали косметологи, стоматологи, стилисты, фитнес-тренеры. Его приглашали на светские мероприятия, обучали английскому языку и актёрскому мастерству. В рамках проекта Бурцев должен был похудеть: он весил 138 кг, а за месяц сбросил 17 кг.

28 февраля настоящий Ди Каприо получил долгожданный для него и поклонников «Оскар». В тот же день награду в рамках проекта получил и его двойник.

vk.com

© Роман Бурцев

Жилище Ди Каприо

Сейчас Роман, как и до проекта, живёт в общежитии в Подольске. Он встречает нас около подъезда. На вопрос «Что нового?» скромно отвечает: «Да вот, машину купил», — и показывает на серебристый KIA Soul во дворе.

«Не новая, купил с пробегом. Долго копил. Автомат, — рассказывает Бурцев и ведёт нас в подъезд. — Из-за покупки машины денег не осталось, поэтому и продолжаю жить в коммуналке. Зато переехал в комнату получше — раньше в ней жила бабушка, но она умерла».

В небольшой комнате Романа достаточно уютно. При входе слева стоит старый холодильник, справа — шкаф, а за ним шторка условно делит маленькую комнату на «кухню» и «спальню».

В «спальне»: кровать, телевизор, компьютер и столик, на котором стоит чашка с отколотой ручкой. На чашке кадр из фильма «Титаник»: Кейт Уинслет стоит на краю палубы корабля, а сзади её обнимает не Леонардо Ди Каприо, а Роман Бурцев.

vk.com

© Роман Бурцев

Эту чашку ему подарили коллеги. И это единственный сувенир, напоминающий о сходстве с Лео. «Оскар», который Роману вручили на проекте, разбился.

«Я увлекаюсь компьютерами с 1997 года. Сижу в соцсетях, на сайтах знакомств, люблю игры, китайскую и японскую анимацию. Вот интервью американскому Cosmopolitan, — рассказывает Роман и листает на экране текст на английском языке. — Мне пишут поклонники, часто спрашивают, как у меня дела. С 99% людей, которые у меня в друзьях, я лично не знаком. Это так, лишь виртуальные друзья».

Роман вспоминает, что на пике популярности ему даже писали фанаты Ди Каприо — возмущались, что Бурцев эксплуатирует образ актёра с целью собственной выгоды и предполагали, что для этого мужчина сделал пластическую операцию.

«Я бы многое изменил»

Бурцев родился в городе Узловая Тульской области. Там же закончил школу и медицинское училище. Потом его семья переехала в Подольск. Здесь Роман вначале работал в фотоателье, а потом — оператором техподдержки службы спасения «112».

В 2016 году жизнь Романа, казалось, круто изменилась. После завершения проекта на телеканале «Москва 24» ему предлагали поучаствовать и в других телешоу, однако он отказался. Чем были вызваны отказы, Бурцев подробно не объясняет: «Не знал, забыл, не захотел».

До июня 2019 года он работал на том же месте — оператором техподдержки «112» с зарплатой в 20 тыс. рублей.

«Мой начальник не ожидал, что после проекта я вернусь. Он думал, что я уволюсь и останусь работать в шоу-бизнесе», — рассказывает Роман.

vk.com

© Роман Бурцев

По словам Бурцева, после проекта его часто звали вести мероприятия, дни рождения и свадьбы — по 3—4 раза в неделю.

«Сначала я совмещал с основной работой, но теперь решил уволиться из службы «112». Сейчас зарабатываю только корпоративами. Это примерно 50—60 тыс. рублей в месяц, но всё равно моё финансовое положение оставляет желать лучшего».

Двойник Ди Каприо говорит, что выступает не только в России. Например, он побывал в Казахстане и в Турции, а скоро поедет в Белоруссию.

Пока что постоянную работу Роман, по его словам, искать не собирается и не хочет думать о том, что его популярность совсем сойдёт на нет. Хотя при этом Бурцев признаётся, что из-за своей лени упустил много шансов и хотел бы многое изменить.

«Если бы я оказался на старте проекта, я бы чаще ходил в спортзал, не срывался на вредную еду и следил бы за рационом. Если бы я похудел, то был бы больше похож на Ди Каприо и, возможно, получал бы больше заказов. Но во всём виноват я и моя лень», — вздыхает Бурцев.

«У девушек большие запросы»

Девушку мечты, с поиска которой началась слава, Роману тоже не удалось найти.

«У тех девушек, которые нравятся мне, слишком большие запросы: хотят, чтобы я их возил на море по 3—4 раза в год и каждый раз покупал телефон после выхода новой модели. Мне не нравятся девушки, которые требуют финансирования для себя в любом виде. А те, кому нравлюсь я просто так, не нравятся мне — они уже после первого свидания требуют, чтобы я женился. Так что я всё ещё хочу найти ту самую», — поясняет Бурцев.

Но знакомиться в соцсетях и на улице, по словам Романа, он перестал.

Когда Роман вышел нас проводить, мы встретили его соседку, которая вышла погулять с собакой. Женщина крикнула: «Рома, женись на мне! Я с мужем разведусь». Роман обернулся к нам и тихо сказал: «Да у неё муж в тюрьме, и она не в моём вкусе».

Прощаясь, Бурцев рассказал, что их дом признали аварийным и уже несколько лет собираются расселять — собственникам якобы обещали дать квартиры. Однако дело не двигается. Что-то делать, писать обращения, жалобы и заниматься улучшением жилищных условий Роман не хочет, потому что, по его словам, — лень.