«Во всём видят агрессию»: в Швеции выдачу паспортов РФ в Донбассе назвали поводом для «интервенции» России

Шведский институт оборонных исследований (FOI) подготовил доклад по итогам президентских выборов на Украине, с которым ознакомился RT. Аналитики государственного исследовательского центра полагают, что из-за отсутствия опыта Владимиру Зеленскому и его команде будет нелегко разрешить конфликт в Донбассе. В то же время в Швеции опасаются, что Москва упростила процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР ради того, чтобы в дальнейшем начать «интервенцию» в регион. Как заявляют опрошенные RT эксперты, выводы FOI не имеют под собой никаких оснований и не учитывают дипломатических усилий Москвы по урегулированию кризиса в Донбассе. Более того, российские политологи подчёркивают: Швеция игнорирует тот факт, что Киев не исполняет Минские соглашения и украинские власти лишили жителей самопровозглашённых республик многих прав.

Шведский институт оборонных исследований (FOI) подготовил доклад по итогам президентской кампании 2019 года на Украине, в котором содержится анализ происходящего в регионе. Отметим, что это государственный аналитический центр, который подчиняется Министерству обороны Швеции.

В докладе, с которым ознакомился RT, специалисты центра заявили, что Россия может начать «военную интервенцию» в Донбасс после того, как жители региона в упрощённом порядке оформят российское гражданство. Как полагают шведские аналитики, Москва могла намеренно упростить процедуру получения паспортов РФ, чтобы затем начать вторжение под предлогом защиты собственных граждан.

«Данный шаг, напоминающий политику России в сепаратистских регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии, — также может быть использован, чтобы найти предлог для военной интервенции с целью спасти «российских граждан», — утверждается в докладе.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме. Российский лидер подчеркнул, что это решение носит исключительно гуманитарный характер.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», — пояснил Путин.

Жительница ДНР получает российский паспорт

Reuters

© Alexander Ermochenko

6 июня заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев отметил положительный опыт российской стороны по оказанию помощи жителям юго-восточных регионов Украины.

В то же время в Киеве не намерены признавать российское гражданство жителей Донбасса.

«Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России», — ранее заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT отметил, что аналитики Шведского института оборонных исследований не готовы объективно взглянуть на положение дел в Донбассе. Он подчеркнул, что жители ДНР и ЛНР, которые в упрощённом порядке вступают в российское гражданство, вовсе не обязаны отказываться от паспортов Украины или непризнанных республик.

«Мы не посягаем никоим образом на правовое поле Украины. А что хотят в шведском институте? Чтобы эти люди оставались под ударом, чтобы они продолжали жить под дамокловым мечом, не имели никаких гражданских прав и возможности их реализовать? Внешне респектабельный отзыв этого института — на самом деле подтасовка и отказ от рассмотрения объективной картины, которая привела к принятию этого российского решения», — сказал в беседе с RT Затулин.

Безосновательные опасения

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает безосновательным утверждение шведских аналитиков о том, что Россия может предоставлять гражданство жителям Донбасса в упрощённом порядке ради того, чтобы затем осуществить военную интервенцию. Он указал, что широко известны другие случаи, когда румынские паспорта получали жители Молдавии, а венгерские — граждане Украины, проживающие в Закарпатье.

«Скандинавские коллеги так усиленно пугали себя «российской агрессией», что теперь в любых действиях Москвы видят эту самую агрессию», — считает Мухин.

Напомним, Владимир Путин, комментируя упрощение выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР, приводил в пример Польшу, которая в течение многих лет «выдаёт карту поляка».

«Даёт паспорта Венгрия, паспорта выдаёт Румыния… В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств… Я здесь не вижу ничего необычного», — подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что проживающие в ДНР и ЛНР люди находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины.

Между тем член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указывает, что Россия придерживается Минских соглашений, которые признают Донбасс территорией Украины.

«Выдача паспортов обусловлена тем, что жители ДНР и ЛНР хотят быть гражданами России и желали бы, чтобы Донбасс вошёл в состав РФ, но Москва опирается в этом вопросе на Минские соглашения, в рамках которых эти территории являются частью Украины, пусть и с широкой автономией. Поэтому говорить о готовящейся агрессии безосновательно», — добавил Безпалько.

«Удобный» конфликт

Кроме того, шведские аналитики строят прогнозы относительно курса нового президента Украины Владимира Зеленского. По их мнению, новому главе государства будет сложно добиться мира в Донбассе в ближайшее время из-за отсутствия достаточного политического опыта.

«В предстоящие месяцы новому президенту, работающему с командой, у которой также мало опыта, будет непросто выполнять предвыборные обещания в том, что касается борьбы с коррупцией и переговорах с Россией о мире в Донбассе», — отмечается в докладе.

Президент Украины Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

По мнению авторов доклада, в настоящий момент Москва занимает «выжидательную позицию». Шведские аналитики утверждают, что Россия якобы не планирует в данный момент провоцировать эскалацию в Донбассе якобы из-за того, что это негативно отразиться на перспективах «пророссийских» партий на выборах в Верховную раду.

В Стокгольме ожидают, что после них РФ якобы будет ожидать от Зеленского уступок, а если их не последует может начать обострять ситуацию в Донбассе. Как считают шведские специалисты, конфликт в Донбассе якобы «удобен» России.

«Любая уступка по особому статусу сепаратистских районов вызовет общественное недовольство и представит Зеленского предателем украинской нации. Кроме того, ничто не указывает на стремление России к миру в Донбассе, — скорее на желание сохранить статус-кво. Конфликт удобен Москве, поскольку не даёт Киеву расслабиться, а Украине — вступить в НАТО», — говорится в докладе.

При этом шведские аналитики не учитывают тот факт, что Москва на протяжении последних пяти лет предпринимает дипломатические усилия для разрешения конфликта в Донбассе. Так, Россия стала одним из гарантов Минских соглашений и постоянно призывает стороны соблюдать их.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что новая украинская администрация оживит процесс урегулирования конфликта.

«В Москве надеются, что новые украинские власти проявят политическую волю и процесс урегулирования кризиса на юго-востоке этой страны сдвинется, наконец, с мёртвой точки», — заявил глава МИД России.

«Пресловутая политическая солидарность»

Российские эксперты подчёркивают, что РФ не заинтересована в конфликте в Донбассе и тем более в его эскалации. В том числе они опровергают заявление шведских аналитиков о том, что таким образом Москва якобы стремится не позволить Киеву вступить в НАТО. Как указывает Безпалько, давно известно, что альянс может разместить свои объекты и в странах, которые не входят в НАТО.

«НАТО — это приманка для населения, часть культа. Мол, вступим в альянс, в ЕС и сразу заживём. Будет много еды, дороги, коррупция исчезнет. Но ничего подобного в других странах, прошедших этот путь, не происходит. Вступить в НАТО — значит, потерять часть своего суверенитета, важнейшую составляющую в области безопасности», — считает Богдан Безпалько.

При этом в Швеции, по всей видимости, закрывают глаза на откровенное нежелание Украины предпринимать реальные шаги для урегулирования конфликта в Донбассе, отмечает политолог Алексей Мухин.

«Пресловутая солидарность диктует определённую стереотипную модель поведения для всех участников, и страны Северной Европы не исключение. «Здесь вижу, здесь не вижу» — для них рабочая схема при определении политического статуса государств», — сказал он.

По словам Мухина, в Стокгольме не замечают, что Киев демонстративно не исполняет Минские соглашения, зато постоянно говорят о мифической «российской агрессии».

«Такая однобокость видения приводит к политической шизофрении», — заключил собеседник RT.