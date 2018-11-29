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Во всей красе

29 ноября 2018, 21:09  •  143 • Карикатуры

Киев отправил военные корабли в Керченский пролив для того, чтобы "показать свое лицо, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

© Виталий Подвицкий

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