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Во всей красе
29 ноября 2018, 21:09 • 143 • Карикатуры
Киев отправил военные корабли в Керченский пролив для того, чтобы "показать свое лицо, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
© Виталий Подвицкий
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