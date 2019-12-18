Во всеоружии

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к масштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. По словам главы Генштаба, с 2016 года альянс нарастил расходы на оборону на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году предусматривается увеличение этого показателя на 400 миллиардов долларов.