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Во Всемирном банке заявили о росте числа живущих за чертой бедности украинцев
18 июля 2018, 13:54 • 84 • Украина
Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что за пять лет возросло число живущих за чертой бедности украинцев.
©Sergey Kovalev globallookpress.com
Об этом сообщает «Укринформ».
«Экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привёл к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — сказала она.
По её словам, у Украины большой потенциал, учитывая наличие ресурсов и географическое положение, однако ей необходимы реформы.
«На Украине самый большой в Европе запас плодородной земли. Выгодным является и её географическое положение на перекрестке Европы и Азии. Однако государственная политика в плане развития экономики отстала на 20 лет. Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, возникнет и стимул для повышения стандартов жизни», — отметила Кахконен.
Она также добавила, что Всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше, чем в любую другую страну мира.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что страну довели до обнищания.
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