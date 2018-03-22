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Во всем виновата борода: Титов нашел, на что списать результат 0,76%
22 марта 2018, 18:09 • 50 • Политика
Кандидат в президенты обвинил растительность на лице в провале избирательной кампании.
Бизнесмен Борис Титов нашел причину своего сокрушительного поражения на выборах в президенты России. По его словам, в результате 0,76% голосов виновата его борода, которая испортила ему всю предвыборную кампанию.
Титов рассказал, что начал отращивать бороду по своему желанию, а также совету имиджмейкеров. Однако это оказалось для бизнесмена тяжелым испытанием. Титов жалуется, что растительность на лице постоянно вызывала зуд и вообще доставляла массу неудобств.
В ходе избирательной кампании он несколько раз порывался сбрить бороду, однако всякий раз имиджмейкеры и политтехнологи его останавливали и отнимали бритву. Тем не менее все жертвы оказались напрасны. Борода не только не помогла победить на выборах, но и стала причиной катастрофически низкого результата, считает Титов.
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