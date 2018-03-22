Во всем виновата борода: Титов нашел, на что списать результат 0,76%

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Кандидат в президенты обвинил растительность на лице в провале избирательной кампании.

Бизнесмен Борис Титов нашел причину своего сокрушительного поражения на выборах в президенты России. По его словам, в результате 0,76% голосов виновата его борода, которая испортила ему всю предвыборную кампанию.

"Я считаю, что борода пошла не на пользу избирательной кампании", - сказал экс-кандидат.

Титов рассказал, что начал отращивать бороду по своему желанию, а также совету имиджмейкеров. Однако это оказалось для бизнесмена тяжелым испытанием. Титов жалуется, что растительность на лице постоянно вызывала зуд и вообще доставляла массу неудобств.

В ходе избирательной кампании он несколько раз порывался сбрить бороду, однако всякий раз имиджмейкеры и политтехнологи его останавливали и отнимали бритву. Тем не менее все жертвы оказались напрасны. Борода не только не помогла победить на выборах, но и стала причиной катастрофически низкого результата, считает Титов.

"В общем, я раза три или четыре, не дадут мои коллеги соврать, пытался по ходу избирательной кампании ее сбрить. У меня уже была занесенная бритва в руке, ее хватали, отнимали", - цитирует ТАСС слова Титова.