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«Во всех военных преступлениях в Донбассе, которые попали в мое поле зрения, виновен Киев» - бывший боец «Айдара»

01 июня 2020, 11:55  •  15 • Украина

Бывший боец добробата «Айдар», идейный сторонник Майдана Юрий Асеев стал сотрудником Харьковской правозащитной группы (ХПГ), и даже он не мог не признать, что во всех военных преступлениях в Донбассе, которые рассматривала ХПГ, виноват киевский режим. Об этом он рассказал в интервью изданию spektr.fi.

По его словам, именно он готовил большую часть украинского доклада в Международный уголовный суд (МУС).

«Я написал большую часть этого «подання» (обращения — укр.). В процессе обработки данных, понимая все детали, я подошел к директору и сказал: "Вы знаете, у меня никак не получается возложить ответственность на ту сторону. Ну вообще никак… Причем, по всем эпизодам, которые мы разобрали, рассмотрели во всех деталях. Ну, блин, все равно Украина ответственна"», — констатировал он.

По его словам, всем этим событиям должна быть дана оценка, уголовная в том числе, однако на Украине не любят думать о такой перспективе.
«Вспомните о том "луганском кондиционере" или авиаударах по Станице Луганской… Это случилось 2 июля. Перепахали всю Станицу. Это же сделала украинская авиация», — подчеркнул правозащитник.

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