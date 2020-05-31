Во всех регионах: число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 400 тысяч

В России за последние сутки выявили 9268 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 405 843, при этом 171 883 заболевших выздоровели. В Роспотребнадзоре сообщили, что проведено уже более 10,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Накануне Минздрав одобрил первый в России препарат для лечения COVID-19 — «Авифавир». В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что препарат не поступит в свободную продажу в аптеки, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекционную обработку Казанского вокзала в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции © Евгений Биятов / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 9268 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 2595, Московской области — 757, Санкт-Петербурге — 369, а также в Нижегородской области — 301.

За сутки 4414 человек излечились от заболевания, 138 пациентов скончались.

За всё время в стране зарегистрировано 405 843 случая COVID-19, умерли 4693 человека, 171 883 заболевших выздоровели.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 10,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся около 305 тыс. человек.

Более 80% людей, у которых был подтверждён коронавирус в Москве, младше 65 лет, уточнили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 180 791 случай коронавируса. 40,4% новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,9% — от 46 до 65 лет, 10,8% — от 66 до 79 лет, ещё 5,5% — старше 80 лет. Также 8,4% заболевших — дети», — приводит РИА Новости сообщение штаба.

Главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко, в свою очередь, сообщил, что в учреждении лечение от COVID-19 проходят 546 человек, из них 156 находятся в реанимации, 49 — на искусственной вентиляции лёгких.

Тем временем Минздрав одобрил первый в России препарат для лечения коронавирусной инфекции — «Авифавир».

На сайте государственного реестра лекарственных средств уточняется, что торговое наименование препарата — «Авифавир», а международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование — «Фавипиравир».

В свою очередь, в РФПИ сообщили, что препарат не поступит в свободную продажу в аптеки, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением.

«Препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача... Препарат категорически запрещён к применению беременными женщинами и в период планирования семьи», — цитирует пресс-службу РФПИ Интерфакс.

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Напомним, накануне стало известно, что специалисты новосибирского научного центра «Вектор» разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос. Генеральный директор центра Ринат Максютов уточнил, что клинические испытания должны начаться в конце июня — начале июля и завершиться в сентябре.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с телеканалом «Россия 1» уточнила рекомендации для граждан по ношению медицинских масок. Она заявила, что отдыхающим на пляже россиянам разрешено их не носить. Фрагмент интервью опубликован на странице журналиста Павла Зарубина в Instagram.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да... должна быть социальная дистанция — это обязательно, и на пляже тоже», — подчеркнула Попова.

Напомним, правительство России с 1 июня начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе пресс-конференции 25 мая.

«Для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией», — сказал он.

Параллельно с этим кабмин работает над правилами дальнейшего открытия туристической отрасли — отелей, курортов, пляжей, круизов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал о симптомах заболевания. Он отметил, что начало болезни по ощущениям схоже с гриппом.

«Начинается всё не так и серьёзно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием», — рассказал Песков.

На следующий день, по словам Пескова, у него поднялась температура, пропало обоняние, также он перестал чувствовать вкус пищи.

«Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — добавил он.

О болезни пресс-секретаря российского лидера стало известно 12 мая. Он был госпитализирован вместе с супругой Татьяной Навкой. В начале текущей недели Дмитрий Песков выписался из медучреждения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено 5 819 962 случая инфицирования коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 превысило 360 тыс.