Во все тяжкие: Британская колония объявила о легализации однополых союзов

Как заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон, с 2021 года её страна отказывается признавать власть королевы Великобритании и превращается в республику. Мэйсон уверена, что настала пора оставить позади колониальное прошлое и сделать последний шаг на пути к полному суверенитету. В стране первым делом хотят декриминализировать лёгкие наркотики (марихуану), а также разрешить однополые браки.

В своей речи глава Барбадоса отметила, что все жители колонии хотят видеть у власти в своей стране не королеву Елизавету II, а местного уроженца. Остров получил независимость почти 55 лет назад, но до сих пор считается, что власть на нём принадлежит британской короне.

Такие требования на острове звучат уже не в первый раз: в 1998 году комиссия по пересмотру конституции приняла решение перейти на статус республики, о том же заявлял в 2015 году тогдашний премьер-министр Фрейндель Стюарт. К юбилею своей независимости Барбадос хочет избавиться от остатков колониализма, получив право на самоуправление.