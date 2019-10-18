Во время заседания: фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы. По словам адвоката Максима Пашкова, Костыленков, который также нанёс себе рану в область шеи, был госпитализирован. Юрист также не исключил, что и Крюкова доставили в больницу. Суд намеревался рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения фигурантам дела.

Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Руслан Костыленков в Люблинском суде Москвы перед началом заседания РИА Новости © Евгений Одиноков

Участники экстремистской организации «Новое величие» попытались нанести себе порезы в область рук и шеи во время заседания Люблинского районного суда Москвы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В четверг, 17 октября, рассматривался вопрос о возможности изменения фигурантам дела меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест или подписку о невыезде.

«В ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении Костыленкова, Павликовой и других — два подсудимых: Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы в область руки и шеи (Крюков — только руки)», — говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, прибыла скорая помощь.

«О других деталях происшествия будет сообщено по мере получения дополнительной информации. Судебное заседание прервано», — пояснили в пресс-службе Люблинского районного суда.

Там также отметили, что не располагают информацией, каким образом у подсудимых оказались колюще-режущие предметы.

«По вопросам, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, следует обращаться к руководству конвойного полка, который несёт ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей, в зал судебного заседания», — пояснили в суде.

Адвокат Максим Пашков, чья подзащитная Мария Боровик также является фигурантом этого дела, рассказал RT о произошедшем.

«Сейчас в суд скорая приехала, нам вручили бумаги и всех выставили за пределы территории. «Скорая» стоит, не отъезжает, рядом полиция. А что было — отказали в удовлетворении ходатайства, в изменении меры пресечения. Костыленков крикнул: «Мы будем свободными!» — и лезвием себе по венам, потом ещё по шее. Маша Дубовик закричала, у неё истерика. И вот она видела, что Слава тоже порезался», — сказал юрист.

Он также не смог подтвердить точное число пострадавших.

«Понимаете, у меня Маша кричит, у неё истерика, а я буду смотреть и любопытствовать, кто порезался?» — добавил Пашков.

Позднее он сообщил ТАСС, что Руслан Костыленков был госпитализирован.

«У него серьёзный порез шеи, поэтому Костыленков отправлен в больницу», — заявил Пашков. Он также не исключил, что Крюков также был госпитализирован.

Свадьба в изоляторе

В четверг, 17 октября, 18-летняя фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова, находящаяся под домашним арестом, вышла замуж за Константина Котова, которого в сентябре осудили на четыре года за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций.

«Только что церемония бракосочетания, длившаяся около получаса, завершилась. Анна вышла из СИЗО-1 в свадебном платье и уже с кольцом. Константину поставили штамп в паспорте в изоляторе, Анна чуть позже получит его в ЗАГСе», — цитирует РИА Новости сестру Павликовой, Анастасию.

Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы

РИА Новости

© Владимир Песня

Константин Котов с мая 2018 года десять раз привлекался к административной ответственности. Его задержали после несогласованной акции протеста в центре Москвы, состоявшейся 10 августа. Он стал фигурантом уголовного дела по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). 5 сентября Тверской суд Москвы признал его виновным, Котов получил четыре года колонии. При этом сам он вины не признаёт.

Дело «Нового величия»

В марте 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали десятерых участников «Нового величия», часть из них — несовершеннолетние. В отношении них было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса («Организация экстремистского сообщества и участие в нём»). Их поместили под стражу и под домашний арест в марте.

Кроме того, имена подозреваемых внесены Росфинмониторингом в список физических лиц, причастных к терроризму.

По версии следствия, они намеревались осуществить государственный переворот с целью захвата власти в России. При этом сторона защиты утверждает, что инициатива по созданию сообщества якобы принадлежит сотрудникам полиции и спецслужб, которые подстроили эту провокацию в отношении обвиняемых.

В марте 2019 года Сергиево-Посадский городской суд Московской области назначил два года лишения свободы условно Рустаму Рустамову, признавшему свою вину.

В апреле 2019-го другого фигуранта дела, Павла Ребровского, приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Однако в октябре Мосгорсуд отменил решение Люблинского районного суда и направил дело на новое рассмотрение. Его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. 16 октября ТАСС сообщил, что в Люблинский районный суд поступило дело в отношении Ребровского, при этом дата заседания ещё не назначена.