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Во время выступления Зеленского разразился скандал
13 марта 2021, 16:30 • 88 • Политика
Депутата не пустили в зал
Сегдня Владимир Зеленский выступил на съезде партии "Слуга народа", однако мероприятие сопроводил новый скандал.
Украинского депутата Юрия Камельчука не впустили в зал, после чего тот вступил в перепалку с охранниками. Видео публикует "Страна.ua".
Сотрудники службы безопасности не пустили депутата, аргументируя это тем, что он не прошел необходимую регистрацию. Камельчук пытается прервать выступление, прорваться в зал, даже заявляя, что на него напали.
Депутат стал спрашивать охранника, кто он такой и почему себе позволяет, на что тот ответил: он "гражданин Украины" и тут просто "гуляет".
Во время выступления Владимир Зеленский заявлял, что его партия постепенно очищается от "засланных казачков и случайных людей". Также он указал, что те, кто называл "слуг народа" последними словами "набиваются в друзья, в те, кто были друзьями – поливают последними словами".
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