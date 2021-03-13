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Во время выступления Зеленского разразился скандал

13 марта 2021, 16:30  •  88 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Депутата не пустили в зал
Сегдня Владимир Зеленский выступил на съезде партии "Слуга народа", однако мероприятие сопроводил новый скандал.
Украинского депутата Юрия Камельчука не впустили в зал, после чего тот вступил в перепалку с охранниками. Видео публикует "Страна.ua".
Сотрудники службы безопасности не пустили депутата, аргументируя это тем, что он не прошел необходимую регистрацию. Камельчук пытается прервать выступление, прорваться в зал, даже заявляя, что на него напали.
Депутат стал спрашивать охранника, кто он такой и почему себе позволяет, на что тот ответил: он "гражданин Украины" и тут просто "гуляет".
Во время выступления Владимир Зеленский заявлял, что его партия постепенно очищается от "засланных казачков и случайных людей". Также он указал, что те, кто называл "слуг народа" последними словами "набиваются в друзья, в те, кто были друзьями – поливают последними словами".

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