Во время работ с изотопными источниками питания: пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

В результате ЧП на полигоне под Северодвинском Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Ещё три человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести — им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что инцидент произошёл во время работ над изотопными источниками питания реактивного двигателя. В «Росатоме» заверили, что семьи погибших получат необходимую помощь.

Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Сообщается также, что травмы и ожоги различной степени тяжести получили ещё три человека.

«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — отмечается в пресс-релизе.

«В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится на сайте «Росатома».

В госкорпорации выразили соболезнования родственникам погибших. Подчёркивается, что им будет оказана необходимая помощь и поддержка.

В свою очередь, комментируя ЧП, источник РИА Новости в Минобороны сообщил, что в результате возгорания экспериментального двигателя на военном полигоне погибли как сотрудники госкорпорации, так и военные.

«Специалисты «Росатома» и Минобороны погибли на полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники «Росатома» осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны сообщали о двух погибших и шести пострадавших в результате ЧП, произошедшего 8 августа. В военном ведомстве отмечали, что в их числе как представители «предприятия-разработчика», так и военнослужащие. При этом источник в экстренных службах региона рассказывал ТАСС, что трое из госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

«Трое в тяжёлом состоянии, но жизни всех пострадавших военнослужащих и гражданских специалистов ничего не угрожает», — приводит агентство слова источника.

«Угроза населению отсутствует»

Напомним, 8 августа в военной части около города Северодвинск Архангельской области произошло ЧП. В Минобороны сообщали, что инцидент произошёл во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки.

Все пострадавшие в результате происшествия были вывезены в другие регионы, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа. При этом он не уточнил, куда именно отправили пострадавших.

«Все пострадавшие из региона отправлены из медицинских учреждений области на лечение в другие регионы страны», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что после инцидента в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.

«В районе 12 часов в Северодвинске было зафиксировано кратковременное превышение радиационного фона», — сказала руководитель пресс-службы городской администрации Ксения Юдина.

Как пояснил начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов, уровень радиации на полчаса повысился до 2 микрозивертов в час. Как ранее отмечали в пресс-службе мэрии, предельный уровень составляет 0,6 микрозиверта в час.

«В период с 11:50 мск до 12:20 мск обнаружено повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час. В настоящее время уровень радиации составляет 0,1 микрозиверта в час, угроза населению отсутствует», — сказал он.

Сотрудникам учреждений Северодвинска была отправлена рекомендация не покидать помещения, однако, как пояснили в мэрии, это объясняется автоматической системой рассылки, которая запускается при фиксировании превышения радиационного фона.

«Существует определённый порядок. Когда срабатывают датчики радиологического наблюдения, автоматически рассылается телефонограмма в учреждения города. В ней, в частности, приводятся рекомендации: закрыть окна, форточки, по возможности не покидать помещения. Это делается всегда ещё до анализа данных», — рассказали «Интерфаксу» в администрации.

Позже, 9 августа, представители администрации сообщили, что по результатам анализов почвы, воды и воздуха превышения уровня радиации не зафиксировано. Изучали пробы сотрудники регионального Роспотребнадзора и специалист петербургского института радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева Алексей Громов.