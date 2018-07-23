«Во время переправы»: трое детей погибли при опрокидывании лодки под Астраханью

Трое детей погибли при опрокидывании лодки на реке Бузан под Астраханью, ещё шестерым удалось спастись. Мужчина, осуществлявший переправу, задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, все дети были из одного села, а лодочник вёз их к месту купания. В правоохранительных органах сообщили, что судно было перегружено.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трёх детей в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«По версии следствия, вечером 22 июля 2018 года местный житель переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области. Во время переправы лодка опрокинулась, в результате чего дети оказались в воде», — заявили в СК.

По информации ведомства, трое детей 2004, 2008 и 2010 года рождения утонули, ещё шестерых удалось спасти. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, «Волгоспаса» и психологи. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как сообщил ТАСС глава Володарского района Батыршин Миндиев, на месте опрокидывания лодки обнаружили и извлекли тело погибшей девочки. Источник сообщил агентству, что тела двух других детей унесло течением. Их поиски продолжаются.

«Мы здесь, одну девочку нашли, двоих ищем. Все здесь, водолазы тоже», — рассказал он.

Работа водолазов ночью будет приостановлена и возобновится рано утром, сообщили ТАСС в областной службе спасения на воде «Волгоспас».

Перегрузили лодку

Мужчина, который управлял опрокинувшейся лодкой, задержан, сообщил Миндиев. По предварительным данным, он бесплатно катал детей из своего села.

«Они все знакомые, из одного села. По предварительным данным, мужчина просто катал детей… Он не за деньги оказывал услуги», — сообщили ТАСС в управлении СК России по региону.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что мужчина вёз детей купаться, отметив, что река не является судоходной.

По данным источника в экстренных службах, опрокидывание лодки могло произойти из-за детской шалости.

«По одной из версий, причиной случившегося стала детская шалость. Дети раскачали лодку, и она опрокинулась», — сказал он, добавив, что глубина реки в месте, где произошло ЧП, составляет 2,5 метра.

В правоохранительных органах отметили, что лодка была перегружена.

Сотрудники МЧС проводят поисковые работы

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Случаи гибели на воде

19 июня 2017 года в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков: четверо молодых людей и девушка. Двум из них удалось спастись, ещё трое пропали без вести. Тело одного из погибших, 16-летнего юноши, было обнаружено в сентябре.

Погибшие и пострадавшие были жителями города Сортавала, отдыхавшими на озере. Они отправились на рыбалку в сильный шторм без спасательных жилетов. СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В июле того же года лодка с девятью пассажирами, восемь из которых были детьми, опрокинулась на озере Максимка в Челябинской области. Погибли шесть человек, в том числе двое родителей, которые бросились на помощь тонувшим.

Инцидент произошёл в 50—100 метрах от берега. Лодка перевернулась из-за того, что люди одновременно переместились в кормовую часть.

Отмечалось, что мужчина, владелец водоёма Максимка, пригласил на берег своих родственников, чтобы отметить выпускной его дочери. Сам он погиб во время катания с детьми.

Власти региона заявили, что причиной гибели детей стало пренебрежение правилами безопасности.

Более резонансный случай с гибелью детей произошёл в июне 2016 года. Тогда дети из карельского оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» попали в шторм на водоёме в Пряжинском районе. В лодках находились 47 детей и четыре инструктора. В результате трагедии погибли 14 детей.

На данный момент обвинения предъявлены директору лагеря Елене Решетовой, начальнику комплекса Вадиму Виноградову, инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.

Также врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и бывший глава ведомства Анатолий Коваленко обвиняются в халатности.

Кроме того, к трём годам колонии-поселения приговорили фельдшера Ирину Щербакову, которая не сообщила спасателям о звонке тонущих детей. Она отбудет наказание после того, как её дочери исполнится 14 лет.

В июне 2018 года в память о погибших на берегу Сямозера была установлена часовня.