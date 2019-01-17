«Во время патрулирования»: американские военные погибли в результате теракта в Манбидже

По меньшей мере четверо американских военных погибли в результате теракта в сирийском городе Манбидж. По данным турецких властей, их число возросло до пяти. Всего жертвами взрыва стали 27 человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство»*. Эрдоган отметил, что теракт может стать поводом для пересмотра решения США о выводе войск из Сирии.

Американские военнослужащие западной коалиции погибли в результате теракта в сирийском Манбидже. Об этом сообщил представитель операции «Непоколебимая решимость», возглавляемой Соединёнными Штатами.

«Американские военнослужащие погибли при взрыве во время патрулирования в Сирии сегодня. Мы по-прежнему собираем информацию и раскроем дополнительные подробности позже», — говорится в его Twitter.

U.S. service members were killed during an explosion while conducting a routine patrol in Syria today. We are still gathering information and will share additional details at a later time. — OIR Spokesperson (@OIRSpox) January 16, 2019

При этом не указывается ни регион, ни количество жертв. Ранее Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что речь идёт о четырёх солдатах, которые патрулировали город Манбидж.

Агентство также приводит слова пресс-службы Пентагона о том, что в Сирии погибли четыре человека, причём только двое из них — в бою.

Bloomberg, также ссылаясь на неназванный источник в американских политических кругах, утверждает, что президент США Дональд Трамп уже в курсе ситуации и следит за происходящим. При этом агентство приводит данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, согласно которым всего погибли 16 человек, включая американских солдат.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате инцидента погибли 27 человек, в том числе пять американских военных. По его словам, теракт в Манбидже способен повлиять на решение США о выводе войск из Сирии.

На место происшествия уже прибыла американо-французская делегация сил безопасности, чтобы установить детали произошедшего. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к военному совету Манбиджа.

«Американо-французская делегация сил безопасности прибыла к месту взрыва для расследования и сбора материалов… Район, где произошёл взрыв, закрыт, и несколько военных самолётов и вертолётов патрулируют место для его защиты», — сказал собеседник агентства.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство». Примечательно, что спустя несколько часов после теракта в Манбидже вице-президент США Майк Пенс заявил о победе над ИГ.

«Сейчас мы можем передавать борьбу с ИГ в Сирии нашим партнёрам по коалиции, и мы возвращаем наши войска домой. Халифат разрушен, ИГ нанесено поражение», — заявил Пенс, выступая на совещании послов США в Госдепартаменте. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пенса, силы США «останутся в регионе, останутся в борьбе, чтобы убедиться, что ИГ не поднимет вновь свою уродливую голову, и защитят завоевания своих солдат и партнёров по коалиции».

Манбидж под контролем правительственных сил

Манбидж перешёл под контроль правительственных сирийских войск 28 декабря, когда курдские Отряды народной самообороны (YPG) покинули его. Таким образом курды рассчитывали обезопасить населённый пункт от турецкого вторжения.

«Мы предлагаем сирийским правительственным силам, которые обязаны защищать ту же страну, народ и границы, установить контроль над районами, из которых были выведены наши силы, в частности над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения», — говорилось на сайте Отрядов народной самообороны.

В Москве положительно отозвались о переходе Манбиджа под контроль правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

«Конечно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки. Расширение зоны контроля правительственных сил — это, безусловно, позитивная тенденция», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Турции же подчеркнули, что положение региона остаётся неопределённым, и призвали силы курдов проявить сдержанность в заявлениях.

«Террористы YPG/PKK не вправе выступать от имени населения оккупированных районов Сирии. YPG/PKK также не имеет права приглашать на подконтрольные ей территории другие силы, действующие в Сирии», — приводит сообщение Минобороны Турции агентство Anadolu.

Ранее, 19 декабря, президент США Дональд Трамп заявил о полной победе над ИГ в Сирии. Вскоре стало известно о распоряжении главы Белого дома о выводе американских войск из Сирии, который начался в январе 2019 года. Однако представители военных США предпочли не раскрывать какие-либо подробности операции.

«Коалиция приступила к планомерному выводу войск из Сирии. Из соображений безопасности конкретные сроки, расположение и маршруты движения войск мы обсуждать не будем», — заявил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник армии США Шон Райан.

После заявлений Трампа о победе над ИГ американская сторона избегает конкретики в обсуждении подробностей вывода войск. Так, Трамп уточнил, что не обещал скорого выхода американских военных из Сирии, а госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединённые Штаты готовы в случае необходимости нанести новые удары по Сирии.

В России к заявлениям о намерениях США по уходу из Сирии отнеслись скептически. В ходе пресс-конференции 20 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин провёл параллели между словами Трампа и планами США покинуть Афганистан.

«Соединённые Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько, 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют… Мы не видим признаков вывода американских войск пока, но допускаю, что это возможно», — сказал российский лидер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.