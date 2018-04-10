«Во времена холодной войны такого хамства себе не позволяли»: постпред РФ при ООН о риторике Запада в отношении Москвы

Члены Совбеза ООН провели внеочередное заседание по Сирии. Центральной темой обсуждения стала ситуация в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие. При этом некоторые западные страны утверждают, что за атакой стоит Дамаск, которому потакает Москва. Постпред РФ при организации Василий Небензя опроверг эти слухи, добавив, что таким образом проводится конфронтационная линия по отношению к России. Дипломат назвал обвинения в адрес российской стороны «беспардонными угрозами» и подчеркнул, что «такого хамства» на Западе не позволяли себе даже в годы холодной войны. Как проходили прения по сирийскому вопросу — в материале RT.

Предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума стала причиной для экстренного заседания Совета Безопасности ООН. В рамках мероприятия страны — члены всемирной организации обсудили возможные меры по расследованию того, что произошло в населённом пункте. В частности, постпред РФ Василий Небензя предостерёг от вынесения поспешных вердиктов о причастности к якобы произошедшему инциденту сирийских властей. Между тем именно об этом ранее заявляли представители США, Великобритании и Франции.

«Туда (в Думу. — RT) были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ. Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — пояснил Небензя.

В связи с этим он упрекнул Вашингтон, Лондон и Париж, которые поторопились возложить вину за инцидент на правительство Сирии и Россию с Ираном.

«Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведёт конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других», — сказал постпред.

Он подчеркнул, что обозначенные страны не гнушаются «клеветой, оскорблениями, воинственной риторикой, шантажом, санкциями».

«Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли», — отметил Небензя.

Надежда на ОЗХО

Российский дипломат отметил, что только независимое расследование поможет выявить истинную природу произошедшего.

«Пусть ОЗХО немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией», — заключил Небензя.

В противном случае всё происходящее будет аналогичным инциденту в Хан-Шейхуне, где также, как утверждали западные страны, Дамаск применил против мирных жителей химическое оружие.

Отметим, что в вопросе проведения расследования РФ поддержала Великобритания.

«Мы заинтересованы в российском предложении, чтобы миссия по установлению фактов ОЗХО посетила бы (Думу. — RT) под защитой российских сил… Я полагаю, что это предложение достойно реализации, но ОЗХО будет необходимо иметь полную свободу действий и свободу доступа», — заявила постпред страны Карен Пирс.

«Заложники режима»

Меньшую склонность к сотрудничеству по расследованию «химической атаки» продемонстрировали США. Их постоянный представитель Никки Хейли предпочла выступить с общими обвинениями в адрес России. По её мнению, своими действиями в Сирии РФ якобы подорвала авторитет ООН.

«Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чём не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН. Россия блокирует все действия, уже заветировали пять резолюций по этому вопросу (применения химического оружия в Сирии. — RT)», — отметила Хейли.

Никки Хейли

Reuters

Помимо этого, она назвала Москву «чудовищем», которое совершает преступления против мирных жителей.

Дипломат также пригрозила, что Вашингтон возьмёт дело в свои руки и примет меры, если Совбез ООН не сможет адекватно ответить на якобы имевшее место применение отравляющих веществ в Думе.

Похожую тональность взяла и Франция. Её представитель Франсуа Делаттр предположил, что Россия просто покрывает использование Дамаском химоружия или же сирийцы сознательно действуют в тайне от Москвы.

«Эти атаки были совершены либо с молчаливого или ясного согласия России, либо вопреки ее несогласию и военному присутствию», — добавил Делаттр.

«Химический сериал»

Заявления западных представителей прозвучали на фоне слов Василия Небензи о постановочном характере инцидента в сирийской Думе. В качестве аргументов своим убеждениям он привёл ряд нестыковок на распространяемых в качестве доказательства атаки фото и видео.

«Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений. Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько её не повредив. Ясно, что её туда положили при подготовке к съёмке», — сказал постпред РФ.

При этом он напомнил, что на следующий день после сообщений, 8 апреля, сирийские военные обнаружили в пригороде Думы кустарных цех по изготовлению химических боеприпасов, который принадлежал группировки «Джейш аль-Ислам». При этом найденные там реагенты были немецкого производства.

В связи с этим Небензя назвал новые обвинения в адрес Дамаска очередным витком «химического сериала», который начался ещё в 2013 году.

Дамаск обвиняет

Ситуацию с Думой, в свою очередь, прокомментировал и постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Он напрямую заявил об ответственности ряда западных и ближневосточных стран в конфликте, который уже более шести лет разворачивается в САР.

Помимо этого, он заявил об убеждённости Дамаска в том, что именно из-за этих государство химоружие попало в руки террористических группировок.

«Сегодня мы напрямую обвиняем Вашингтон, Лондон, Париж, Эр-Рияд и Доху в том, что «Джейш аль-Ислам», «Фронт ан-Нусра»* и десятки других аффилированных групп получили химическое оружие. Мы обвиняем эти страны в начале кровопролитной кампании против нашей страны, чтобы подорвать авторитет правительства, чтобы подготовить условия для прямой агрессии против Сирии. Разыгрывается тот же самый сценарий, что и в Ираке в 2003 году», — заключил Джаафари.

Американская делегация, однако, это обращение не услышала. Она в полном составе покинула зал заседания Совбеза, когда сирийский постпред начал говорить.

* «Фронт ан-Нусра» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.