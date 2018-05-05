Во власти циклона: какая погода ожидает россиян в выходные

После майских праздников россиян ожидает ухудшение погоды. Как сообщают синоптики, во многих регионах страны небо затянет облаками и начнутся дожди, а в некоторых областях даже ожидается мокрый снег. В частности, в Москве 5 и 6 мая прогнозируют грозы и усиление ветра. Специалисты связывают это с понижением атмосферного давления и распространением циклона. Параллельно в ряде областей повысится уровень пожароопасности, так как ранее в некоторых регионах фиксировались температурные рекорды.

Предстоящие выходные и начало следующей недели пройдут под знаком похолодания. Понижение температуры и начало дождей синоптики объясняют падением атмосферного давления, а также распространением циклона.

«В Центральном федеральном округе после жарких дней температура начала понижаться. Это связано с приближением более холодной воздушной массы и прохождением холодного атмосферного фронта. Атмосферное давление станет падать, а власть над погодой постепенно перейдёт к циклону», — рассказал RT начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

Между тем ранее в некоторых регионах ЦФО был побит полувековой рекорд по жаре. В частности, речь идёт о Воронежской, Калужской, Орловской и Липецкой областях. Так, в Воронежской области 3 мая столбики термометров поднялись до отметки 28,5 °C.

На этом фоне Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от жары. Так, в ведомстве советуют ограничить пребывание на улице и физические нагрузки, а также меньше потреблять калорийной пищи. Вместо неё предлагается сделать акцент на фруктах, овощах, рыбе и морепродуктах, а также не забывать пить больше воды.

«Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — отметили в Роспотребнадзоре.

Зоны осадков

В Москве и области 5 мая, по прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди.

«В воскресенье, 6 мая, дождь в основном пройдёт только ночью, а днём он будет местами, так как все зоны осадков отойдут на восток Центрального округа — во Владимирскую и Ярославскую области. Но температура понизится на 4—5 градусов», — уточнил эксперт.

Вместе с тем в последующие дни, включая 9 мая, погода будет улучшаться. В День Победы ожидается переменная облачность без осадков.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT подчеркнул, что самыми дождливыми днями в Москве и области станут именно выходные — 5 и 6 мая.

«Именно в субботу и в воскресенье будет облачная погода с кратковременными, но интенсивными дождями, с грозами и, что важно, усилением ветра до 12—17 м/c», — сказал синоптик.

При этом он подчеркнул, что с 7 мая погодная ситуация станет понемногу налаживаться, хотя 9 мая рассчитывать на жару не стоит.

«Ночью в понедельник ожидается +8 °С, дневная температура тоже комфортная — до +20 °С, по области — до +22 °С. 8 мая примерно такой же температурный фон. А 9 мая погода будет более свежей, прогнозируется +2…+7 °С ночью, днём около +15 °С, по области +13…+17 °С. С 7 по 9 мая осадков не ожидается», — добавил Вильфанд.

Из тепла в заморозки

В Санкт-Петербурге в предстоящие дни будет более прохладно, но без осадков. Лишь 8 мая возможен кратковременный дождь. Ночные температуры прогнозируются на уровне +4…+8 °С, а днём — +16…+18 °С. К выходным же в городе и области потеплеет до +19…+20 °С.

В Сочи и Адлере будет довольно тепло — около нормы, обещают синоптики. Но зато там будет больше облаков и кратковременные дожди, которые пройдут преимущественно во второй половине дня.

«Температура в ночные часы в прибрежных районах +15…+17 °С, днём — +22…+24 °С. А температура воды будет постепенно повышаться от +17 до +19 °С», — сказал Александр Голубев.

А вот в Уральском регионе погода будет существенно холоднее нормы, возможно даже выпадение снега. Синоптики отмечают, что температура даже на юге Урала не превысит +10…+15 °С.

«Так, 5 и 6 мая здесь в ночные и утренние часы заморозки до -5 °С с вероятным выпадением мокрого снега. Неустойчивая погода также на юге Западной Сибири — в Новосибирской и Томской областях 5 мая сильные дожди. Они же наблюдаются в Кемеровской и Томской областях. В республике Алтай 6 мая ожидаются очень сильные дожди, переходящие в мокрый снег, грозы и град. Не исключено даже установление временного снежного покрова», — уточнил он.

Спокойствие Востока и пожары в Приволжье

Более спокойная погода будет в ближайшие дни на Дальнем Востоке. Оттуда постепенно уходит мощный циклон, поливавший регион дождями, однако температура останется всё ещё прохладной.

«Преобладающая температура в Дальневосточном федеральном округе на юге будет постепенно повышаться от +10 до +15 °С. К 9 мая в районе Владивостока и Приморья ртутные столбики поднимутся до +18…+23 °С, а осадки прекратятся», — рассказал Александр Голубев.

Жители Владивостока

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В Приволжье же погодная ситуация более напряжённая — в регионе будет наблюдаться весь спектр явлений от гроз до пожаров.

«5 и 7 мая в южной половине Приволжского федерального округа — Самарская, Саратовская, Оренбургская области — ожидаются дожди и грозы с порывами ветра 15—20 м/с. В Красноярском крае, Тыве и Хакасии в эти дни также будут осадки и грозы с теми же показателями ветра. Высокий, а местами и чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в Южном федеральном округе, в Ставропольском крае, в центральных и южных районах Иркутской области, на юге Бурятии и Забайкалья, в Амурской области, а также на западе Тывы, Карачаево-Черкесии и на юго-западе Хабаровского края. То есть площади пожароопасной обстановки у нас сейчас довольно большие», — подытожил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра.