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Во Вьетнаме заметили русских с "оружием": Они не выходят из отеля

20 августа 2021, 13:15  •  32 • В мире
Русские военные в очередной раз доказали, что не сдаются. Вместо подготовки к конкурсу они попали в карантин во Вьетнаме, но сумели всех удивить. Тренировки с оружием - резиновым, но тем не менее - проводят прямо на балконах отеля.
Телеканал "Звезда" показал, как русские военные готовятся к конкурсу АрМИ "Аварийный район" во Вьетнаме. По прибытии на место ребят тут же отправили на карантин, запретив покидать отель - выходить нельзя даже для тренировок. Но поскольку тренироваться необходимо, военные придумали хитрый ход.
Они проводят занятия прямо в своих номерах, общаясь через балконы. Для тренировок используют резиновые макеты пистолетов и подручные средства вроде фитнес-резинок. У тренера в руках помимо привычного секундомера - смартфон: специалист пользуется современной техникой, чтобы объяснять по видео нюансы стрельбы и фиксировать результат.
Другой возможности проводить тренировки нет, пояснил журналистам Юрий Миронов, тренер нашей команды по огневой подготовке. Он показал, как руководит тренировкой своего соседа по номеру с балкона.
Из-за карантина русские участники конкурса "Аварийный район" приступят к настоящим тренировкам значительно позже соперников. Но бойцы не теряют времени напрасно и вполне могут рассчитывать на победу.

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