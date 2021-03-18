Во сколько России обойдутся три новых праздничных выходных: В Совфеде назвали цену

В Госдуме предложили ввести в России три новых праздничных выходных. "Потребуются серьёзные бюджетные ресурсы", - предупредил сенатор Валерий Рязанский.

В Совете Федерации оценили возможность введения в России новых праздничных дней - Дня космонавтики, Дня учителя и Дня работника сельского хозяйства. Соответствующее предложение недавно внесли в Госдуму.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский считает, что для введения стразу трёх новых выходных дней потребуются серьёзные бюджетные ресурсы. Чтобы подсчитать, в какую сумму это всё обойдётся, сенатор предложил разделить 24 триллиона рублей (Фонд оплаты труда в России) на количество рабочих дней. Тогда сразу станет ясно, сколько понадобится денег, чтобы оплатить хотя бы один дополнительный выходной.

Валерий Рязанский добавил, что в деле присутствует ещё и чисто процедурный момент. Для введения новых праздничных дней необходимо согласие Российской трёхсторонней комиссии в составе правительства, профсоюзов и работодателей.

Впрочем, есть один вариант, при котором жители России всё-таки получат новые выходные дни. Это введение четырёхдневной рабочей недели.

Что касается четырёхдневной рабочей недели, то если такое решение будет принято, то все праздники такого рода в неё впишутся,

- сказал сенатор в беседе с Nation News.