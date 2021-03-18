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Во сколько России обойдутся три новых праздничных выходных: В Совфеде назвали цену

18 марта 2021, 01:00  •  80 • Политика
В Госдуме предложили ввести в России три новых праздничных выходных. "Потребуются серьёзные бюджетные ресурсы", - предупредил сенатор Валерий Рязанский.
В Совете Федерации оценили возможность введения в России новых праздничных дней - Дня космонавтики, Дня учителя и Дня работника сельского хозяйства. Соответствующее предложение недавно внесли в Госдуму.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский считает, что для введения стразу трёх новых выходных дней потребуются серьёзные бюджетные ресурсы. Чтобы подсчитать, в какую сумму это всё обойдётся, сенатор предложил разделить 24 триллиона рублей (Фонд оплаты труда в России) на количество рабочих дней. Тогда сразу станет ясно, сколько понадобится денег, чтобы оплатить хотя бы один дополнительный выходной.
Валерий Рязанский добавил, что в деле присутствует ещё и чисто процедурный момент. Для введения новых праздничных дней необходимо согласие Российской трёхсторонней комиссии в составе правительства, профсоюзов и работодателей.
Впрочем, есть один вариант, при котором жители России всё-таки получат новые выходные дни. Это введение четырёхдневной рабочей недели.
Что касается четырёхдневной рабочей недели, то если такое решение будет принято, то все праздники такого рода в неё впишутся,
- сказал сенатор в беседе с Nation News.

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