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Во сколько прилетает Навальный: Внуково тонко поддели поклонников "отравленного блогера"

17 января 2021, 22:10  •  27 • Политика
Во сколько прилетает Навальный? Внуково тонко поддели поклонников "отравленного блогера". Представители аэропорта заметили, что в настоящее время "просто работают" и не испытывают каких-либо волнений по поводу скорого прилёта блогера: "Мы достойно встретили все самолёты из Германии в 1941-м, встретим и в 2021-м".
В аэропорту Внуково, куда 17 января должен прилететь Алексей Навальный рейсом "Победы" из Германии, сегодня днём будто бы был замечен автозак, уверяет Telegram-канал Avtozak Live.
Самолёт, на котором блогер отправится в Россию, ранее вылетел в немецкую столицу. Он должен прибыть в Москву с оппозиционером на борту в 19:20.
Между тем, согласно информации СМИ, в Санкт-Петербурге были задержаны несколько сторонников Навального, которые, предположительно, могли устроить провокацию, встречая его во Внуково.
Пользователь Twitter Роман Кудряшов в связи с напряжёнными событиями обратился к сотрудникам аэропорта: "Мне вас искренне жаль, ребята!".
Фото: скриншот Twitter/Аэропорт Внуково
Представители Внуково, однако, ответили в своём официальном аккаунте, что "просто работают" и не испытывают каких-либо волнений.
Мы достойно встретили все самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м, - указано в посте в соцсети.
На эту запись отреагировал Telegram-канал Swiss Vatnik. Автор ресурса отметил отличное чувство юмора сотрудников аэропорта: "Работайте, братья!".
Ранее запрос "во сколько прилетит Навальный" оказался в топе поисковика Google. Однако, как было неоднократно доказано до этого, и в США, и в РФ сервисы американской компании функционируют в режиме ручной настройки.

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