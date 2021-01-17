Во сколько прилетает Навальный: Внуково тонко поддели поклонников "отравленного блогера"

В аэропорту Внуково, куда 17 января должен прилететь Алексей Навальный рейсом "Победы" из Германии, сегодня днём будто бы был замечен автозак, уверяет Telegram-канал Avtozak Live.

Самолёт, на котором блогер отправится в Россию, ранее вылетел в немецкую столицу. Он должен прибыть в Москву с оппозиционером на борту в 19:20.

Между тем, согласно информации СМИ, в Санкт-Петербурге были задержаны несколько сторонников Навального, которые, предположительно, могли устроить провокацию, встречая его во Внуково.

Пользователь Twitter Роман Кудряшов в связи с напряжёнными событиями обратился к сотрудникам аэропорта: "Мне вас искренне жаль, ребята!".

Фото: скриншот Twitter/Аэропорт Внуково

Представители Внуково, однако, ответили в своём официальном аккаунте, что "просто работают" и не испытывают каких-либо волнений.

Мы достойно встретили все самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м, - указано в посте в соцсети.

На эту запись отреагировал Telegram-канал Swiss Vatnik. Автор ресурса отметил отличное чувство юмора сотрудников аэропорта: "Работайте, братья!".

Ранее запрос "во сколько прилетит Навальный" оказался в топе поисковика Google. Однако, как было неоднократно доказано до этого, и в США, и в РФ сервисы американской компании функционируют в режиме ручной настройки.