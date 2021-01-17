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Во сколько прилетает Навальный: Google готовит почву для "мягкой посадки"

17 января 2021, 20:20  •  62 • Политика
Запрос "во сколько прилетает Навальный" выведен в топ поисковика Google. Американская корпорация готовит почву перед "мягкой посадкой" в России.
В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный обещал вернуться в Россию после 5-месячного отсутствия. Всё это время он был в Германии, где якобы проходил лечение от отравления. Немецкая сторона так и не предоставила данные о веществе, которым якобы был отравлен Алексей Навальный, однако политические дискуссии о применении "Новичка" продолжаются. Неясным остаётся лишь один момент: почему боевое вещество из группы "Новичок" вообще никого не может убить? Ну да ладно, прямо сейчас не об этом...
Накануне прилёта Алексея Навального запрос "во сколько прилетит Навальный" начали выводить в топ поисковой системы Google. Как известно, сервисы американской корпорации работают в ручном режиме, что было доказано не раз - и в России, и в США. Более того, из-за такого ручного режима Google вызывали на многочасовые беседы с американскими представителями властей. В России же движение против Google развернулось после постоянных блокирований аккаунтов в YouTube, а также заработке на чужом контенте просто "по праву сильного". Теперь же Google формирует картину мира, показывая, что Навальный настолько популярен в России, что поисковики того и гляди лопнут.
Ещё пару часов назад запрос "во сколько прилетает Навальный" блуждал среди лидеров, а теперь прочно застрял на первом месте. Кстати, Навальный объявил, что прилетит вечерним рейсом "Победы" 17 января, а борт приземлится в аэропорту Внуково.
Добавим лишь, что "мягкая посадка" в случае с Навальным имеет двойной контекст. Это и приземление самолёта, и вероятное задержание, поскольку ранее ФСИН потребовала заменить условное наказание на реальное для Алексея Навального.
Фото: Google.com

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