Читатели британского издания Financial Times увидели щекотливый момент во "вторжении" России.

В частности, читатели Financial Times таким образом отреагировали на материал, в котором автор вторит западным пропагандистам, разгоняющим истерию о "нападении России на Украину", которое, мол, вот-вот случится. Он повторяет затёртые до дыр иностранными изданиями тезисы о якобы специальной переброске русских войск к границам Украины и прочие лживые псевдофакты о России.

Некоторые пользователи стали всерьёз размышлять о нарисованной автором ситуации, некоторые же назвали материал мыслями безумцев.

"Очередная порция безумного тявканья от местного Доктора Стрейджлава с Financial Times", - написал The Famous Eccles.

Пользователь M Smith при этом указал на "щекотливый момент".

Он напомнил о том, что в 1812 году в Россию вторглась Франция, а в Первую мировую - Германия, а потом ещё раз во Вторую.

"У России нет естественной западной границы. Как вы можете заметить, это щекотливый момент. Это ничуть не умаляет права Украины на самоопределение, но я полагаю, что контекст тоже важен", - подчеркнул он.

Пользователь UserNov2012 в свою очередь отметил, что британцам вообще нет дела до Украины.

"Мы впустили Польшу и Венгрию и в НАТО, и в ЕС, а они подались в фашизм. Украина ничуть не лучше", - отметил он.