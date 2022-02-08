|
Во "вторжении" России обнаружен "щекотливый момент"
08 февраля 2022, 11:05 • 271 • Политика
Читатели британского издания Financial Times увидели щекотливый момент во "вторжении" России.
В частности, читатели Financial Times таким образом отреагировали на материал, в котором автор вторит западным пропагандистам, разгоняющим истерию о "нападении России на Украину", которое, мол, вот-вот случится. Он повторяет затёртые до дыр иностранными изданиями тезисы о якобы специальной переброске русских войск к границам Украины и прочие лживые псевдофакты о России.
Некоторые пользователи стали всерьёз размышлять о нарисованной автором ситуации, некоторые же назвали материал мыслями безумцев.
"Очередная порция безумного тявканья от местного Доктора Стрейджлава с Financial Times", - написал The Famous Eccles.
Пользователь M Smith при этом указал на "щекотливый момент".
Он напомнил о том, что в 1812 году в Россию вторглась Франция, а в Первую мировую - Германия, а потом ещё раз во Вторую.
"У России нет естественной западной границы. Как вы можете заметить, это щекотливый момент. Это ничуть не умаляет права Украины на самоопределение, но я полагаю, что контекст тоже важен", - подчеркнул он.
Пользователь UserNov2012 в свою очередь отметил, что британцам вообще нет дела до Украины.
"Мы впустили Польшу и Венгрию и в НАТО, и в ЕС, а они подались в фашизм. Украина ничуть не лучше", - отметил он.
Подпишитесь на нас
271
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2022, 21:55
|
02 февраля 2022, 22:40
|
04 февраля 2022, 10:15
|
07 февраля 2022, 07:05
|
05 февраля 2022, 05:30
|
03 февраля 2022, 02:10
|
02 февраля 2022, 18:35