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Во "вторжении" России обнаружен "щекотливый момент"

08 февраля 2022, 11:05  •  271 • Политика
Читатели британского издания Financial Times увидели щекотливый момент во "вторжении" России.
В частности, читатели Financial Times таким образом отреагировали на материал, в котором автор вторит западным пропагандистам, разгоняющим истерию о "нападении России на Украину", которое, мол, вот-вот случится. Он повторяет затёртые до дыр иностранными изданиями тезисы о якобы специальной переброске русских войск к границам Украины и прочие лживые псевдофакты о России.
Некоторые пользователи стали всерьёз размышлять о нарисованной автором ситуации, некоторые же назвали материал мыслями безумцев.
"Очередная порция безумного тявканья от местного Доктора Стрейджлава с Financial Times", - написал The Famous Eccles.
Пользователь M Smith при этом указал на "щекотливый момент".
Он напомнил о том, что в 1812 году в Россию вторглась Франция, а в Первую мировую - Германия, а потом ещё раз во Вторую.
"У России нет естественной западной границы. Как вы можете заметить, это щекотливый момент. Это ничуть не умаляет права Украины на самоопределение, но я полагаю, что контекст тоже важен", - подчеркнул он.
Пользователь UserNov2012 в свою очередь отметил, что британцам вообще нет дела до Украины.
"Мы впустили Польшу и Венгрию и в НАТО, и в ЕС, а они подались в фашизм. Украина ничуть не лучше", - отметил он.

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