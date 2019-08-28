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Во Львовской области возбудили дело по факту частичного обрушения дома

28 августа 2019, 09:09  •  52 • Украина
Полиция возбудила уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины.
 
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«Открыто уголовное производство... умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства... Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания», — приводит ведомство заявление исполняющего обязанности начальника полиции области Тараса Сабанюка.

Он также уточнил, что в результате происшествия в больницу доставили семерых пострадавших.

Ранее сообщалось, что шесть человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в городе Дрогобыч.

В доме произошло разрушение одного подъезда с первого по четвёртый этаж.

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