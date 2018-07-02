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Во Львовской области вандалы уничтожили памятник Пушкину
02 июля 2018, 12:39 • 111 • Украина
КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Вандалы уничтожили памятник поэту Александру Пушкину в районном центре Золочев Львовской области Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Гринькив.
"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину", - написал он в Facebook, подчеркнув, что в случившемся "нет политики". По словам Гринькива, депутаты горсовета обсуждали переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планировали вынести этот вопрос на общественное обсуждение.
Он отметил также, что депутаты выступили с инициативой переименовать улицу Пушкина, но отказались от этой идеи, поскольку "общество высказалось против".
Бюст Пушкину в городе Золочев установлен в 1957 году.
Минувшей зимой памятник Пушкину тоже подвергся нападению вандалов в Чернигове - неизвестные украли бюст, который был установлен в сентябре 1900 года.
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