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Во Львовской области подожгли редакцию газеты

19 декабря 2019, 13:39  •  21 • Украина
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что во Львовской области подожгли редакцию газеты «Голос Самборщины».
 
@sergiy.tomilenko Facebook
 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Редакция районной газеты «Голос Самборщины» выгорела из-за умышленного поджога. Завтра люди не получат свою любимую районку», — написал он.

По его словам, правоохранительные органы проводят в сгоревшем здании следственные действия.

Уточняется, что из редакции был вынесен сейф, в котором находились уставные документы издания. Позднее его нашли в кустах. Злоумышленникам не удалось его взломать.

В октябре Томиленко заявил, что за девять месяцев 2019 года НСЖУ зафиксировал в стране 55 нападений на сотрудников средств массовой информации.

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