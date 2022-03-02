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Во Львовской области мэр устроил "засаду" для беженцев-мужчин

02 марта 2022, 09:21  •  168 • Политика
Мэр города Жолквы во Львовской области Олег Вольский устроил "засаду" для беженцев-мужчин. Именно так можно трактовать его новый указ, подписанный в конце февраля.
Речь идёт об указе, который касается расселения в городе мужчин. В документе градоначальник ссылается на режим военного времени и сообщает о запрете селить мужчин возрастом от 18 до 60 лет в любых местах размещения в городе, не уведомляя при этом военкомат.
Управляющих в гостиницах и других местах расселения людей мэр обязал сообщать число и данные мужчин указанного возраста в городской совет.
Напомним, что ещё до начала специальной освободительной операции на Украине горько шутили над новым требованием к женщинам от 18 до 60 лет, которых обязали в течение 2022 года явиться в военкомат по месту жительства. Через некоторое время украинцев ввела в ступор новая идея военачальников страны - предполагалось увеличить призывной возраст мужчин до 70 лет.

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