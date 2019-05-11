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Во Львове «заминировали» пять отелей от имени американского поэта

11 мая 2019, 21:39  •  37 • Украина
Неизвестный сообщил о минировании пяти отелей во Львове от имени англо-американского поэта XX века Уистена Хью Одена. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции по области.
 
РИА Новости
 

Как отмечается, соответствующая информация поступила в полицию на электронную почту. Человек, сообщивший о минировании, подписался «Уистен Оден».

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

В конце апреля в городе «заминировали» семь храмов.

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