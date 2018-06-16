Во Львове в магазине одежды произошёл взрыв

В магазине одежды в украинском городе Львове произошёл взрыв.

Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что инцидент произошёл в результате того, что неизвестный мужчина закинул в помещение предмет, похожий на взрывчатку.

В результате хлопка магазин заполонил едкий дым с химическим запахом.

Ранее сообщалось, что в Киевской области пьяный мужчина собрал бомбу, которая взорвалась у него в руках.