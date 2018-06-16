|
Во Львове в магазине одежды произошёл взрыв
16 июня 2018, 17:54 • 97 • Украина
В магазине одежды в украинском городе Львове произошёл взрыв.
© Alexandr Gusew globallookpress.com
Об этом сообщает УНИАН.
Уточняется, что инцидент произошёл в результате того, что неизвестный мужчина закинул в помещение предмет, похожий на взрывчатку.
В результате хлопка магазин заполонил едкий дым с химическим запахом.
Ранее сообщалось, что в Киевской области пьяный мужчина собрал бомбу, которая взорвалась у него в руках.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 июня 2018, 05:39
|
13 июня 2018, 18:39
|
14 июня 2018, 01:09
|
14 июня 2018, 07:39
|
09 июня 2018, 18:56
|
12 июня 2018, 19:39
|
15 июня 2018, 09:39