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Во Львове в магазине одежды произошёл взрыв

16 июня 2018, 17:54  •  97 • Украина
В магазине одежды в украинском городе Львове произошёл взрыв.
 
© Alexandr Gusew globallookpress.com
 

Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что инцидент произошёл в результате того, что неизвестный мужчина закинул в помещение предмет, похожий на взрывчатку.

В результате хлопка магазин заполонил едкий дым с химическим запахом.

Ранее сообщалось, что в Киевской области пьяный мужчина собрал бомбу, которая взорвалась у него в руках.

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