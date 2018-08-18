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Во Львове спасатели эвакуировали 120 человек из подтопленных автобусов
18 августа 2018, 14:09 • 46 • Украина
В пресс-службе Главного управления ГСЧС по Львовской области сообщили, что спасатели эвакуировали из подтопленных автобусов 120 человек, в том числе 15 детей.
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
17 августа во Львове прошёл ливень, по данным мэрии города, за неполный час выпало 28% месячной нормы осадков.
В результате непогоды затопило около 20 улиц, на некоторых уровень воды достигал одного метра. Почти четыре часа в городе не курсировал электротранспорт.
Во Львове продолжаются работы по ликвидации последствий ливня, задействованы все коммунальные службы.
15 августа в Московской области выпало до 80% месячной нормы осадков.
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