Во Львове спасатели эвакуировали 120 человек из подтопленных автобусов

В пресс-службе Главного управления ГСЧС по Львовской области сообщили, что спасатели эвакуировали из подтопленных автобусов 120 человек, в том числе 15 детей.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

17 августа во Львове прошёл ливень, по данным мэрии города, за неполный час выпало 28% месячной нормы осадков.

В результате непогоды затопило около 20 улиц, на некоторых уровень воды достигал одного метра. Почти четыре часа в городе не курсировал электротранспорт.

Во Львове продолжаются работы по ликвидации последствий ливня, задействованы все коммунальные службы.

15 августа в Московской области выпало до 80% месячной нормы осадков.