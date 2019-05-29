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Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
29 мая 2019, 15:39 • 43 • Украина
Во Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета, выломав входные двери. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.
РИА Новости
«Люди... выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь», — указывается в сообщении.
Как информирует Интерфакс-Украина, во время штурма пострадали два сотрудника администрации мэра Львова, а также сотрудник муниципальной дружины.
Уточняется, что представители горсовета вызвали полицию.
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