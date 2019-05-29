Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

• 43 • Украина

Во Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета, выломав входные двери. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

РИА Новости

«Люди... выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь», — указывается в сообщении. Как информирует Интерфакс-Украина, во время штурма пострадали два сотрудника администрации мэра Львова, а также сотрудник муниципальной дружины. Уточняется, что представители горсовета вызвали полицию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники