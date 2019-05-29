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Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

29 мая 2019, 15:39  •  43 • Украина
Во Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета, выломав входные двери. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.
 
РИА Новости
 

«Люди... выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь», — указывается в сообщении.

Как информирует Интерфакс-Украина, во время штурма пострадали два сотрудника администрации мэра Львова, а также сотрудник муниципальной дружины.

Уточняется, что представители горсовета вызвали полицию.

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