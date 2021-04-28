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Во Львове придумали кару для украинцев-владельцев российского паспорта

28 апреля 2021, 08:50  •  46 • Политика
Паспорт РФ. Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гражданство РФ сродни преступлению для незалежных
Радикально настроенные украинцы готовы использовать любые способы для того, чтобы насолить России и нанести удар по ее гражданам. На этот раз в Незалежной предложили обсудить меры борьбы против людей с двойным гражданством: украинским и российским.
Так, по мнению представителей Львовского областного совета, люди с паспортами РФ не имеют право называться еще и украинцами. Разжигающие антироссийскую истерию политики предлагают лишать таких товарищей гражданства Украины.
Ярые ненавистники нашей страны хотят уговорить соответствующие законодательные органы Незалежной подготовить документ, который позволит жестоко наказывать украинцев с паспортом РФ.
С такой "демократичной" идеей выступил парламентарий от фракции "Самопомич" Роман Кизима, пишет РИА "Новости". Депутат получил активную поддержку среди присутствовавших на заседании коллег по фракции – 70 из 75 проголосовали "за".
Примечательно, что несмотря на то, что именно власти Незалежной на разных уровнях денно и нощно разрабатывают антироссийские шаги, именно нашу страну называют агрессором. Недавно стало известно, что на Украине "российской пропаганде" собираются посвятить целый музей.

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