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Во Львове потребовали ввести паспорта «неграждан» для «неликвидных и недалёких советских» украинцев

02 декабря 2020, 09:40  •  47 • Украина

Поскольку на Украине преимущественно проживают советские люди, которые для националистов являются «неликвидными и некачественными», Киев должен ввести для них «паспорта негражданина».

Об этом в эфире «4 канала» заявил скандальный львовский ведущий-русофоб Остап Дроздов.

«В нашей стране количественно больше неликвидного, балластного, скажем прямо, недалёкого советского или постсоветского человека как идентичности. Поэтому тут вопрос не в титульной нации, а в количественном преимуществе качественных людей», – отметил он.

Также ведущий-русофоб отметил, что на Украине нужно ввести паспорт негражданина для тех, кто не сможет сдать экзамены на знание украинского языка и бандеровской истории.

«Я тоже предпочитаю балтийскую идею про паспорт негражданина, я как-то высказал эту идею, но на меня налетели, потому что это якобы недемократично. Паспорт негражданина выдаётся тем людям, которые не отвечают определённым критериям украинского гражданства.


Все страны мира имеют определённые критерии гражданства. Хочешь стать гражданином – экзамен на знание украинского языка, истории, основы исторических событий, и понимать, что это за земля и чем она дышит. Если ты этого не знаешь, ты тут живёшь, работаешь, зарабатываешь деньги и занимаешься бизнесом, но ты имеешь паспорт негражданина», – заключил русофоб.

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