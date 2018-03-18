Во Львове полиция отказывается пускать россиян в консульство для голосования на выборах

Сотрудники полиции во Львове не дают россиянам пройти в здание российского консульства, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке, который располагается внутри.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что правоохранители и представители национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — рассказал агентству полицейский у здания дипмиссии.

Уточняется, что недалеко также расположились националисты, которые установили палатку и бочки у здания.

Ранее на всей территории России стартовали президентские выборы.

16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что граждан России не пустят в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах.