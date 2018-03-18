Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что значит "если"? (Руслан Осташко: анекдоты)
ОБСЕ слегка прикрикнула на Украину: От страны потребовали дать проголосовать гра...
Выборы 2018: На Чукотке потеплело - с минус 40 до 32. Активность избирателей выш...
«Вмешательство» по-английски: как Facebook заблокировал работавшую на Трампа бри...
Главная / Украина

Во Львове полиция отказывается пускать россиян в консульство для голосования на выборах

18 марта 2018, 09:54  •  87 • Украина
Сотрудники полиции во Львове не дают россиянам пройти в здание российского консульства, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке, который располагается внутри.
 
globallookpress.com © Nikolay Ivaschenko/Russian Look
 

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что правоохранители и представители национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — рассказал агентству полицейский у здания дипмиссии.

Уточняется, что недалеко также расположились националисты, которые установили палатку и бочки у здания. 

Ранее на всей территории России стартовали президентские выборы.

16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что граждан России не пустят в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
18 марта 2018, 04:54
Лукашевич: запрет Киева на допуск россиян к голосованию нарушает международные акты
17 марта 2018, 14:24
В украинской полиции рассказали об активной борьбе с ОПГ
17 марта 2018, 20:54
Глава ЦИК прокомментировала ситуацию с безопасностью на Украине на выборах президента России

Загрузка...
18 марта 2018, 09:54
Во Львове полиция отказывается пускать россиян в консульство для голосования на выборах
18 марта 2018, 00:09
Савченко считает, что украинские военные готовы к госперевороту
17 марта 2018, 06:09
Порошенко ожидает от Берлина продолжения политической и финансовой поддержки Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 марта 2018, 18:54
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
12 марта 2018, 22:24
Выборы президента - 2018: где голосовать, как проголосовать не по прописке, что делать, если вас нет в списках
14 марта 2018, 21:39
Лед тронулся: Украина согласилась на расторжение контракта с "Газпромом"
17 марта 2018, 04:54
Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса США
15 марта 2018, 00:54
"Путин сейчас главный в мире": в США высмеяли выпад Лондона по делу Скрипаля
15 марта 2018, 19:39
По правительству Великобритании нанесен мощный удар
16 марта 2018, 09:24
Спасибо, Тереза!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.