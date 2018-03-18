|
Во Львове полиция отказывается пускать россиян в консульство для голосования на выборах
18 марта 2018, 09:54 • 87 • Украина
Сотрудники полиции во Львове не дают россиянам пройти в здание российского консульства, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке, который располагается внутри.
globallookpress.com © Nikolay Ivaschenko/Russian Look
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что правоохранители и представители национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства.
«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — рассказал агентству полицейский у здания дипмиссии.
Уточняется, что недалеко также расположились националисты, которые установили палатку и бочки у здания.
Ранее на всей территории России стартовали президентские выборы.
16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что граждан России не пустят в дипломатические учреждения для голосования на президентских выборах.
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 марта 2018, 18:54
|
12 марта 2018, 22:24
|
14 марта 2018, 21:39
|
17 марта 2018, 04:54
|
15 марта 2018, 00:54
|
15 марта 2018, 19:39
|
16 марта 2018, 09:24