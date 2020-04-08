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Во Львове передвижной гроб вызвал страх и панику у горожан

08 апреля 2020, 23:35  •  79 • Украина

В Львовской области своеобразно решили мотивировать лучших сынов и дочерей нации, вернувшихся с заработков, соблюдать карантин. Как подтверждает Госпогранслужба, ежедневно на Украину из ЕС въезжает от 7 до 9 тысяч заробитчан, и далеко не все из них прониклись идеей многомесячной самоизоляции. Поэтому владелец похоронной фирмы возил гроб с надписью «Сиди дома» по трём городам Львовской области.

Креатив он перенял у киевского градоначальника Кличко — тот пару дней назад появился на публике в защитной маске с надписью «Нехершастать». Ну, а во Львове современный «Безенчук» творчески развил эту мысль: проехался со своей продукцией с надписями «Карантин», «Сиди дома» по местам скопления заробитчан.

Владелец ритуальной фирмы «Вечность» Степан Пиряник объяснил эту наглядную агитацию желанием призвать земляков соблюдать условия карантина, новые ограничения которого вступили в силу 6 апреля.

По словам Степана Пиряника, акцию провели ещё в воскресенье, 5 апреля. Владелец похоронного бюро вместе с водителем проехали на катафалке из Трускавца через Стёбник в Дрогобыч с пустым чёрным гробом, а на катафалк наклеили перечёркнутую надпись Covid-19 и ещё одну — «Stop Covid-19». «Львовский Безенчук» планирует сделать эти устрашающие акции еженедельными, чтобы пугать людей, которые не соблюдают условий карантина.

«Я был от начала карантина на самоизоляции, придерживался чётко, как должно быть. И тут возникла необходимость поехать на работу в Дрогобыч машиной. И я был ошарашен, сколько людей просто на улице болтается. А наша компания производит гробы. И я решил именно для людей, которым ничего уже не помогает, ни штрафы, ни уговоры, ни рекомендации МОЗ, провести такую акцию. Может, хоть таким способом мы их убедили. Я понимаю, что, может, это жёстко, но, тем не менее», — рассказал гробовщик. Правда, признал, что его личная борьба с вирусом вызвала сильный негатив, а также указания на незаконность подобного мероприятия со стороны европейски продвинутых земляков. Многие жаловались, что владелец ритуальной фирмы сеет страх и панику, пытаясь хайпануть на своём ремесле.

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