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Во Львове осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны
05 сентября 2019, 18:39 • 65 • Украина
Во Львове неизвестные красной краской нанесли надписи на советский мемориал Ордена Великой Отечественной войны на холме Славы, сообщили в Национальной полиции Украины.
РИА Новости
«Поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Львовской области.
Установлено, что вокруг ордена «красной краской нанесены надписи и советская символика».
Полиция начала проверку по данному факту.
Ранее в Ровенской области неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
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