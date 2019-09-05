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Во Львове осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны

05 сентября 2019, 18:39  •  65 • Украина
Во Львове неизвестные красной краской нанесли надписи на советский мемориал Ордена Великой Отечественной войны на холме Славы, сообщили в Национальной полиции Украины.
 
РИА Новости
 

«Поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Львовской области.

Установлено, что вокруг ордена «красной краской нанесены надписи и советская символика».

Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее в Ровенской области неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.

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