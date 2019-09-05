Во Львове осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны

Во Львове неизвестные красной краской нанесли надписи на советский мемориал Ордена Великой Отечественной войны на холме Славы, сообщили в Национальной полиции Украины.

«Поступило сообщение о том, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Львовской области.

Установлено, что вокруг ордена «красной краской нанесены надписи и советская символика».

Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее в Ровенской области неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.