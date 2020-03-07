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Во Львове националисты призывают сжечь лицей вместе с учениками за то, что там учат на русском

07 марта 2020, 22:00  •  74 • В России

Страсти вокруг победы 12-летнего мальчика из Волынской области, победившего в Лондоне на международном музыкальном конкурсе с песней «Смуглянка» еще не утихли, в самом разгаре. Парнишку продолжают травить в соцсетях. Но не менее резонансный скандал вспыхнул в «культурной столице» нынешней Украины, в городе Львове, который поклонники бандеровцев обожают называть Бандерштадтом.

Лицей Львова №45 остался до сих пор одной из четырех школ с русским языком обучения, за что регулярно подвергается нападкам со стороны местных «свидомых патриотов». И теперь, когда лицей объявил набор детей в начальные классы с русским языком обучения, истерика вокруг языкового вопроса вспыхнула вновь.

В лицее стараются сохранять спокойствие.

- Спрос есть, русские классы набираются, а новый закон о среднем образовании (принятый Верховной радой, но еще не подписанный президентом, разрешающий учить детей в начальных классах на русском языке – прим. ред.) разрешает это делать. Поэтому нарушений нет, - объяснили ситуацию журналистам украинского издания «Страна.ua» представители учебного заведения. Что спрос есть, это мало сказано, 80% родителей категорически отказались переходить для обучения на «мову», а в некоторых классах не нашлось ни одного желающего.

Но западноукраинским националистам нет никакого дела до закона.

- 7 лет война с Россией, а львовский лицей №45 недавно снова огласил про прием учеников 1-го класса с российским языком обучения!!! «Русский мир» директору лицея ближе, потому стоит ждать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов, - написал на своей странице в соцсети активист –бандеровец Игорь Девбич и перечисли все случаи проявления «украинофобии» в истории лицея. – В 2008 году учительница русского языка лицея заявила журналисту: «Я бы хотела, чтобы Россия этим националистам перекрыла газ совсем, чтобы они подумали, что делают. Ради этого я готова стучать зубами от холода».

Всего таких случаев «украинофобства» националист насчитал аж целых 4. В том числе и «правильный» культ Пушкина, и выступление священника о кровопролитии на востоке страны, и даже, страшное дело, что почти никто из детей не пел гимн Украины на первом занятии в сентябре. «Родители прямо заявляют, что этот лицей русских в обиду не дадут», - сокрушается Девбич.

При этом, сам лицей назвать каким-то прорусским ни у кого язык не повернется.

В музее были уникальные материалы о Пушкине и Галичине, где его произведения впервые напечатали на польском языке. Сейчас там есть экспозиция «Литературный Львов», - объяснила журналистам директор лицея Наталья Мельник. - Приходили даже из ОУН (организация, запрещенная в РФ – прим. ред.) на экскурсию по кабинетам украинского языка и истории и защиты Отечества. Обвинения в украинофобии несправедливы: наши ученики постоянно участвуют и побеждают в олимпиадах по украинскому языку, в конкурсах имени Петра Яцыка и Шевченко. На здании лицея висит мемориальная доска погибшему в АТО бывшему ученику Юрию Кругликову, а все стенды и стенгазеты - на украинском языке.

Монумент Бандере открыли во Львове в 2007 году. Фото: Николай и Алиса Голобородько

Но, по словам Мельник, хотя придраться и не к чему, националистам этого явно мало, и они регулярно угрожают «сжечь и расстрелять» и ищут «тайную комнату. Нет, не как в Гарри Поттере, а тайную комнату «Русского Мира».

- Разогнать ту школу к чертям собачьим, - предлагает в одной из групп в той же соцсети Олег Сыпитый. И это еще одна из самых «миролюбивых» инициатив.

- Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей и права качают, - негодует бандеровец Руслан Потицкий.

- Враги, - ставит диагноз учителям и ученикам начальных классов Игорь Кравец.

- Сжечь нафиг такой лицей со всем кодлом, - предлагает женщина (!) Наталья Безпалюк. Кодло, кто не понял, - это не только учителя, но и первоклашки.

- Когда-то были еврейские погромы во Львове, скоро придется делать москальские погромы и гнать это быдло обратно на восток домой, - то ли прогноз, то ли обещание от еще одного бандеровца, готового к погромам Анатолия Юнака.

- Закрыть этот «маскальський» лицей. Пусть валят в Рашу, - подпевает еще одна поклонница украинской свидомости Оля Побигушка.

Примечательно, что женщин в числе авторов «постов ненависти» даже больше, чем мужчин. И они гораздо более кровожадны.

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Не все жители города поддерживают разгул бандеровщины. Фото: Николай и Алиса Голобородько

Защитники лицея тоже имеются, причем, они не стесняются высказывать свое, гораздо более аргументированное мнение.

- А что плохого в музее Пушкина? Не была в лицее, но знаю нескольких выпускников - патриоты и прекрасно знают государственный язык, - спрашивает одна из жительниц Львова. А другая, психолог, иронизирует уже с явным «неуважением». - В школе царит «культ Пушкина»? Как они посмели воспитывать детей на образцах классической литературы? Лучше бы гимну научили! Вот и поедут выпускники лицея в Польшу на клубнику - и будут «Ще не вмерла» напевать, чтобы поднять патриотический дух.

Но их гораздо, гораздо меньше. И они-то уж точно не пойдут поджигать людей, тем более, детей. В отличие от своих оппонентов, которым к этому, видимо, не привыкать.

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