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Во Львове на кладбище задержали трёх студентов из Польши
22 ноября 2018, 14:39 • 105 • Украина
Во Львове на Лычаковском кладбище возле места польских военных захоронений задержали трёх студентов из Польши, которые пытались зажечь файеры.
РИА Новости
Об этом в своём Facebook заявил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.
«Только что на Лычаковском кладбище работники и охрана кладбища задержали трёх польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища (возле места польских военных захоронений)», — заявил Москаленко.
По его словам, на место инцидента вызвали сотрудников полиции и СБУ. Он отметил, что «провокаторов» передадут правоохранительным органам.
В апреле СБУ задержала злоумышленников, причастных ко взрыву возле польского Мемориала орлят во Львове.
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