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Во Львове на кладбище задержали трёх студентов из Польши

22 ноября 2018, 14:39  •  105 • Украина
Во Львове на Лычаковском кладбище возле места польских военных захоронений задержали трёх студентов из Польши, которые пытались зажечь файеры.
 
РИА Новости
 

Об этом в своём Facebook заявил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко. 

«Только что на Лычаковском кладбище работники и охрана кладбища задержали трёх польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища (возле места польских военных захоронений)», — заявил Москаленко.

По его словам, на место инцидента вызвали сотрудников полиции и СБУ. Он отметил, что «провокаторов» передадут правоохранительным органам.

В апреле СБУ задержала злоумышленников, причастных ко взрыву возле польского Мемориала орлят во Львове.

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