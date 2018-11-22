Во Львове на кладбище задержали трёх студентов из Польши

Во Львове на Лычаковском кладбище возле места польских военных захоронений задержали трёх студентов из Польши, которые пытались зажечь файеры.

Об этом в своём Facebook заявил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

«Только что на Лычаковском кладбище работники и охрана кладбища задержали трёх польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища (возле места польских военных захоронений)», — заявил Москаленко.

По его словам, на место инцидента вызвали сотрудников полиции и СБУ. Он отметил, что «провокаторов» передадут правоохранительным органам.

В апреле СБУ задержала злоумышленников, причастных ко взрыву возле польского Мемориала орлят во Львове.